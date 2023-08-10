【47人初選案】鄒家成稱受邀出席抗爭派記招　會上他人發言不代表抗爭派

▲ 民主派初選案今（10日）於西九龍裁判判法院續審。（資料圖片）

民主派初選案今（10日）續審，被告鄒家成繼續自辯。鄒供稱，受邀出席抗爭派記者招待會，記招無確切組織者，會上各人發言不代表其他人。鄒又認為，岑敖暉不會無差別否決預算案，而是當政府沒有回應五大訴求時才投反對票。

被告鄒家成第5天作供，鄒指受邀出席抗爭派的立場聲明記者會，但已忘記由張崑陽、岑敖暉或黃之鋒邀請，而記招沒有確切的組織者。鄒指，當天早上眾出席者討論記招事項及草擬抗爭聲明，出席者均已看過並同意了，除此沒同意其他事情。對於誰回答記者提問，鄒稱是誰有興趣便可以答，沒有人代表抗爭派發言。

鄒又認為，岑在記招提及否決預算案時，非指要無差別預算案。當岑稱「無論咩內容」也要否決時，是表達若仍然「政暴當道 魔警橫行」時，便代表政府沒回應五大訴求，這情況下才要投反對票。鄒又指，他在記招後與岑對話過，岑稱「唔通政府掟幾千萬查警暴我都投反對票呀」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣