【新冠病毒】EG.5變異株傳播速度快　專家料二價疫苗仍具保護力有助防重症

▲ 新冠病毒變異株EG.5正於美國及中國等地傳播。（資料圖片）

新冠病毒變異株EG.5正於美國及中國等地傳播，世界衛生組織昨日（9日）宣布將變異株EG.5列為須要留意的變種。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷解釋，EG.5隸屬Omicron變異株之下，估計其傳播速度較其他XBB變異株快，但相信現行二價疫苗仍具保護力，有助預防重症。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷解釋，EG.5隸屬自2021年底開始流行的Omicron變異株之下，並指截至周一（7日），全球有超過50個國家及地區受影響；在4周內，全球感染EG.5個案由逾7.6%上升至17.4%，即升近10個百分點，因此估計其傳播力較其他XBB變異株為快。

曾祈殷引述世衛公布指，EG.5活躍於歐洲、美國及西太平洋地區等地區；而香港本身亦有個案。因此，他認為須密切留意臨床上，感染EG.5與其他變異株的分別，以及相關嚴重及死亡個案數字有否增加。不過他相信，現行二價疫苗仍具保護力，有助預防重症。

呼吸系統科專科醫生梁子超則指，目前感染EG.5的嚴重性未有明顯增強，相信現有疫苗仍有一定保護力。不過，他建議政府在秋季前，應就最新的疫苗研發及供應情況，為市民提供疫苗接種建議；他亦預料高危群組每年或須接種1至2次新冠疫苗。

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責任編輯：梁凱婷