【行人安全】今年53人交通意外亡創3年新高　警方下周一起大型執法

▲ 今年53人交通意外亡創3年新高，警方下周一起大型執法。（曾耀輝攝）

2023年首兩季共發生53宗致命交通意外，導致53人死亡，創近3年最高，而6成死者為行人，當中更多屬長者，是所有道路使用者組別中比例最高，情況令人關注。警方指，這些意外多涉及長者不當使用過路設施，甚至是沿行車路行走，呼籲行人亦須遵守交通規則。

根據警方數字，今年首兩季共發生53宗致命交通意外，共53人喪生，死亡人數是近3年最高。交通總部道路安全課高級督察陳浩文表示，其中32人即約6成死者為行人，當中21人為65歲以上的長者，亦佔所以死者的66%。他提到，相較司機、乘客及騎單車人士，行人在交通意外中最容易受傷，主要由於沒有遵守交通燈號過馬路、行路不專心，以及沒有使用過路設施等。

為加強打擊及提醒市民注意道路安全，警方下星期一起展開全港大型執法行動，針對行人不遵守交通燈號過馬路、攀越或穿過路邊欄杆，以及過馬路時疏忽地危害自身或他人安全等，違例者最高可被罰款2,000元。 另外，交通總部連同道路安全組、交通安全隊等成員，亦在多個地點進行宣傳教育，呼籲市民注意道路安全。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒