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【呈請清盤】蘇寧國際集團股份有限公司遭呈請清盤　高院10.25進行清盤聆訊

社會 14:53 2023/08/10

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蘇寧國際集團股份有限公司遭呈請清盤。（資料圖片）

蘇寧國際集團股份有限公司日前遭1間公司入稟高等法院呈請清盤，根據司法機構網頁顯示，高院排期於10月25日早上進行清盤聆訊。

被呈請清盤公司為蘇寧國際集團股份有限公司（Suning International Group Co., Limited）；債權人為BCC Suning Investments Limited，根據法庭文件，公司地址位於開曼群島，未知兩家公司關係。

據資料，蘇寧國際集團股份2009年在香港註冊，曾稱為「香港蘇寧電器有限公司」。

蘇寧易購（深：002024）近年也曾在內地傳出被供應商入稟破產清算申請，但其後再傳出已撤回。

公司早前披露，2023年上半年預計虧損達15億至20億元人民幣，2020年至22年間每年分別虧損43億、433億、162億元人民幣，因此其A股被標上「ST」警號。

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記者：林育慧、麥德銘

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