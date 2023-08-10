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【翹英欠租】被指欠租逾半年　翹英教育何文田分校被領展入稟追逾188萬

社會 15:19 2023/08/10

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被指欠租逾半年，翹英教育何文田分校被領展入稟追逾188萬。（資料圖片）

已全線結業的翹英教育（Brilliant Education）其位於何文田廣場的分校，遭領展入稟指自2月份拖欠租金及差餉等費用逾半年，早前透過律師去信追討不果，遂入稟高院向經營公司及其作為擔保人的校長追討逾188萬，並要求將舖位交吉。

原告領展物業有限公司；答辯人樂之優兒(何文田)有限公司及校長彭芷彤。

入稟狀指，答辯公司經營翹英教育何文田分校及提供教育服務，與原告於2019年5月簽訂為期5年租約，租賃位於何文田廣場地下一舖位，首3年月租為21萬元，其後兩年月租為24萬元，另須支付差餉及其他雜費，次答辯人則作為擔保人。

入稟狀指，自2023年2月始，答辯公司拖欠租金及其他費用，截至7月未有支付租金等費用逾半年。原告於7月28日透過律師去信追討不果，遂入稟要求答辯人支付租金等費用逾188萬元，並就違反租約作出賠償，金額有待評定，以及須將舖位交吉。

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記者：林育慧

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