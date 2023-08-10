【拖欠薪金】愉園前班主陳志實涉拖欠球員逾500萬薪金　被控48傳票控罪押後9月再訊

▲ 香港老牌球會愉園前班主陳志實涉拖欠球員逾500萬元薪金，案件今（10日）於觀塘裁判法院再提訊。

香港老牌球會愉園前班主陳志實涉拖欠球員逾500萬元薪金，陳和其出任董事的愉園足球俱樂部有限公司被控沒有在到期日內付給工資、沒有在僱傭合約完成時支付工資等共48項傳票控罪。案件今（10日）於觀塘裁判法院再提訊。辯方表示傳票眾多，需時準備資料及與控方商討案情，申請押後答辯，暫委裁判官將案件押後至9月21日再訊。

被告為陳志實及愉園足球俱樂部有限公司，陳被控6項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資及其他須付款項、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資、9項在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

陳亦以愉園足球俱樂部的董事身份應訊，愉園足球俱樂部則被控6項沒有在到期日內付給工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資、9項沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項。

被告暫毋須答辯，辯方表示傳票眾多，需時準備資料及與控方商討案情，申請押後答辯，控方不反對押後，暫委裁判官遂將案件押後至9月21日再訊。

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記者：梁錦麟