【建立聯繫】律師會會長訪美　向主管港澳事務官員澄清對港司法制度誤解

▲ 陳澤銘（中）與世界正義工程的執行總監Elizabeth Anderson女士（左）及其團隊會面。 （律師會供圖）

正在美國進行公務訪問的律師會會長陳澤銘，前日（8日）與美國國務院主管港澳事務的官員Gareth Collins等進行非正式會談，雙方就香港的法治、司法獨立和《香港國家安全法》進行交流。

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▲ 陳澤銘訪問香港駐華盛頓經貿辦。（律師會供圖）

陳澤銘稱，與相關官員的會面盡管屬於非正式性質，但地緣政治的緊張局勢仍然存在，而中國（包括香港）可能受到進一步的貿易/投資限制，認為在此情況下的會面有特別意義且難得，讓其能從純粹專業角度，解釋香港的實際情況，並澄清對香港的法律和司法制度的任何誤解。

陳澤銘在美國亦拜訪了香港駐華盛頓經貿辦，就如何加強香港法律專業人士，在促進香港與美國商業關係方面，所扮演的角色進行交流。 陳澤銘又會見了美中貿易全國委員會主席Craig Allen，推廣香港營商優勢。該委員會是一間私人、無黨派、非營利的機構，由270多間與中國有業務來往的美國公司組成。

另外，陳澤銘亦與世界正義工程的執行總監Elizabeth Anderson及其團隊會面，討論與世界正義工程的法治指數有關的議題。

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責任編輯：趙居逸