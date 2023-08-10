【屢勸不改】婦人心血管10年塞3次不聽醫囑終送命　醫嘆1觀念出事：這種人不少

▲ 台灣有醫生分享一宗病例，一名61歲婦人在10年間心血管阻塞3次，但仍不聽醫囑自行停藥，最終病發離世。

現代醫療科技發達，然而仍有不少人諱疾忌醫，或是保持著「能不吃藥就不吃藥、能不開刀就不開刀」的心態。台灣新光醫院心臟內科醫生陳冠任分享一宗病例，提到一名61歲婦人在10年間發生3次心血管阻塞，但一直不配合治療，甚至自行停藥，導致突發性強烈胸悶胸痛又不聽醫囑，最終搶救不治。

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陳冠任上周二（8月1日）在Facebook專頁上發文，指該名婦人其實從20年前開始便有三高問題，但一直置之不理，直到10年前（2013年）出現反覆胸悶及胸痛才求醫。結果檢查後發現，婦人三高指數不但嚴重超標，甚至已造成心血管阻塞，亦即冠心病，最後需做手術，放入2個支架才改善症狀。也許是心有餘悸，婦人起初相當配合治療，但時間一久她便認為自己已康復，開始不按時服藥、抽血指數也重新飆升，之後回診次數越來越少，到2021年已不再回心臟科門診。

去年3月，婦人因胸痛再次發作而到心臟科求診，醫生詢問之下，發現她這一整年的時間裡居然擅自停藥，無論是顧血管的、降血壓的、將血脂的，抑或降血糖的藥物全都沒吃，檢查後發現心臟血管果然再次阻塞，惟有再次進行手術。然而婦人依舊故我，症狀改善後便不再規律服藥及回診。

直到今年2月，婦人又因胸悶而求醫，陳冠任懷疑她的血管第3度阻塞，但這次她卻不想再進行檢查，甚至質疑醫生：「你去年不是才幫我通完？不是沒事了嗎？怎麼這麼快又復發？」陳冠任直言：「妳的三高都沒控制，甚麼藥都沒吃，血糖血脂高到嚇死人，就算是放一百次支架也沒用，血管馬上會再塞回來。」結果婦人消極回應，著醫生處方藥物「讓我盡量不要很痛就好」，並表示不想再進行心導管手術。陳冠任雖然告知婦人不處理問題的風險，但最終亦只能無奈開藥。

直到上周末，婦人因突發性強烈胸悶及胸痛被送到急症室，醫生懷疑她患上急性冠心病、正準備緊急治療處置時，她卻又不顧勸阻堅持要下床上廁所，後來因此症狀加劇、意識不清，最終心跳中止，經過一個小時的搶救後仍回天乏術，離開人世。

對此，陳冠任感嘆婦人其實有許多機會可以回頭，只要遵從醫囑好好控制三高、配合治療，年初發作時願意再次疏通血管，甚至只要在被送到急症室時願意靜養，都有可能改變結果。他又提到，不少長輩至今仍保留「能不吃藥就不吃藥」的觀念，認為「只要沒有在吃藥就表示我是健康的人」，直言「神仙難救無命客」，勸喻民眾對自己的身體負責。

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責任編輯：羅嘉欣