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【聲夢小花】姚焯菲+鍾柔美被Do姐追問After Class解散？　四人再合體有困難

娛樂 17:24 2023/08/10

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聲夢小花姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）日前接受Do姐鄭裕玲《口水多過浪花》訪問，大談近日各人發展。

Do姐在節目提到After Class除了Chantel和Yumi外，還有成員炎明熹（Gigi）和詹天文（Windy），更指以前四人也試過一齊上《口水多過浪花》，笑問：「依家你哋係咪散咗㗎啦？」

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被Do姐追問團體解散？

Chantel和Yumi立刻否認，並強調組合還會出新歌，Chantel亦透露去紐西蘭讀書前已錄了一首歌。

Do姐又指今次Chantel放假返港以來，亦未見After Class齊人合體，Chantel與Yumi則解釋因大家各有各忙，很難夾到時間見面。

姚焯菲與鍾柔美亮相《口水多過浪花》節目。

與Gigi很久不見

Yumi提到很久不見Gigi，只在社交網見到她的動向，看見她與同學去旅行和參加歌唱比賽等，Chantel即問她：「你係咪想講佢唔要我哋啦？」

Yumi即急忙否認，只說大家都太忙。而Chantel返港後，亦只和Windy在化妝間短敍過15分鐘，也未見過Gigi，四人合體真的不容易。

留港讀大學  未來想做生意

隨後，Chantel在訪問中透露會在紐西蘭讀書讀到明年12月，之後她想回港讀大學，一來因為要顧及她的歌手事業，二來因為香港是其的家，亦很掛念住家飯；至於Yumi明年就會升中六考DSE，她也表示會留港讀大學。

談到未來計劃，原來Chantel和Yumi都想做生意，例如開店舖，但同時亦會兼顧做歌手的工作。

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Do姐建議組合改名

問到她如何經營歌手的事業，Chantel說：「我成日聽人講一個artist就好似一件product一樣，需要吸引人關注，同時亦要經常改變形象保持新鮮感，所以我喺紐西蘭亦有經常更新社交網，同時亦一路都有cover出，畀粉絲可以經常喺網上見到我。」

期間，Do姐再追問她們現在是否暫時「休團」？Chantel指只是暫時沒有機會合體，Do姐即表示：「再合體就唔應該叫After Class，應該叫『畢業女生』喎！」

在節目尾聲，Do姐再度建議將來四人再合體時，她們要認真想想組合要改甚麼名字！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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