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【香港小姐2023】16位佳麗童年照曝光　莊子璇似劉佩玥姜依宁有驚喜

娛樂 18:26 2023/08/10

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16位佳麗童年照曝光！

《2023香港小姐競選》16位佳麗，日前透過無綫港姐官方社交網公開三個階段的童年照，分別是可愛BB Look、童年精靈Look及青春少女Look；為了增加趣味性，無綫港姐官網進行了一個名為「Little Miss HK猜猜我是誰」的網上互動競猜遊戲，看看網民能否一眼認出心水佳麗，最終答案將於今日揭曉。

【香港小姐2023】潘明璇學歷高有智慧　獲前港姐冠軍雷莊𠒇做提名人教路有助勝出

三歲定八十

在48張公開的照片中，大致可分為「三歲定八十」、「女大十八變」、「仙氣美少女」、「可愛靚B」及「男仔頭」五大系列。

「三歲定八十系列」有黃泳嘉、梁晶晶、郭珮文，黃泳嘉由BB開始已與現時樣子幾乎一模一樣，至於郭珮文與童年相像度雖不及黃泳嘉，但一樣似足八成，獲不少眼利網民一眼認出。

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女大十八變

與這個系列剛好相反的有「女大十八變系列」的毛志琛、姜依宁、潘明璇，及「男仔頭系列」的陳怡名、鄧凱文、梁倩淇，當中「變臉」程度最厲害的要數人緣甚好的姜依宁。現時身形高䠷兼下巴尖尖的依宁，BB時候原來是「超級包包臉」，眼睛更瞇成一條線，不過依宁提供的照片應攝於初生時期，願意開心Share如此珍貴照片，實屬難得。另一BB外表與現時判若兩人的還有毛志琛，雖然無論BB或是現在都一樣可愛，但不說真的不易為意是同一人。

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可愛靚B

其實不少佳麗由BB開始已長得標緻可人，吳詠婷、胡睿涵、陳霈錤、陳曉彤及莊子璇便齊齊被列入「可愛靚B系列」，當中以莊子璇驚喜度最高，不但紅潤得嚟肥嘟嘟，一雙大圓眼更是相當精靈，望落更有數分像劉佩玥，難怪胡定欣早前點名指莊子璇有劉佩玥影子。另一靚B代表佳麗還有陳霈錤，一雙明眸精靈又趣緻。

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仙氣美少女

至於王怡然及王敏慈則雙雙被列入「仙氣美少女系列」，二人的青春少艾Look仙氣大爆發，當中以「零妝容」上陣的王怡然更是充滿青春氣息。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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