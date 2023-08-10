【冒簽令狀】涉為兩還押男冒簽傳訊令狀　六旬婦認意圖妨司法公正等罪還押候判

▲ 西九龍裁判法院。（資料圖片）

64歲婦人涉協助兩名還押男子進行涉警暴的民事索償時，冒認兩人在傳訊令狀簽名，懲教署透過監獄錄音揭發事件，婦人及後要求兩人「企硬」並承認簽名。涉案婦人今（9日）於西九龍裁判法院承認串謀製造虛假文書罪及意圖妨礙司法公正共3罪，還押至8月30日判刑，待索背景報告。

被告林明儀（64歲，退休人士）今承認2項串謀製造虛假文書罪及1項作出具有妨礙司法公正傾向及意圖的作為罪。同案被告為顏學健（33歲，外賣員）、張嘉俊（33歲，無業）和何卓為（39歲，無業），則押後至10月5日再訊。

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林承認的案情指，張案發時在荔枝角收押所還押，並聲稱遭警暴而預備向警務處提出民事索償，期限為2023年3月6日或之前。

顏於2023年3月1日探訪張，顏被要求找「外面啲人」替張簽署傳訊令狀，張並稱會承認簽名由他所簽。顏其後聯絡林，林答應跟進張的索償。張向林稱已授權林簽署，林將令狀送交法庭並獲批出令狀。

林另協助何進行涉警暴的民事索償準備文件，於傳訊令狀偽冒何簽名後，獲法庭批出令狀。

由於監獄探訪室設錄音系統，4人及後被捕。林在警誡下否認指控，林獲保釋後探訪另一名還押男子梅銘鋒，林要求梅向張何兩人傳話，即兩人必須堅稱簽署由兩人簽署，指「佢兩個要認係佢哋簽嘅」，「一共六個人，佢兩個，佢兩個最緊要呀，企硬啊」。

辯方求情指，被告以為獲授權簽名簽文件合法，其探監出發點是想在囚人士更生，望法庭輕判。裁判官押後判刑至8月30日，其間索取被告的背景報告。

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記者：陳曉欣