【機票優惠】快運推飛泰國限時機票優惠 二人同行單程每人$138起
社會 16:07 2023/08/10
香港快運推出飛泰國限時機票優惠，香港飛曼谷/布吉/清邁二人同行單程每人$138起，來回連稅$1,053起。旅行日期由8月20日至明年3月31日。優惠期由即日至8月12日止。訂票即看：【下一頁】
航班時間：
布吉
- 10月28日前
- 去程：UO760 08:00-10:35、UO764 20:10-22:40
- 回程：UO761 11:20-15:55、UO765 23:45-04:20+1
- 10月29日後
- 去程：UO724 07:35-10:25、UO764 20:10-22:55
- 回程：UO725 11:15-15:35、UO765 23:55-04:15
清邁
- 去程：UO744 16:45-18:40/16:50-18:50
- 回程：UO755 19:25-23:10/19:35-23:50
行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550
網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570
*單一行李重量不能超過32kg
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記者：黃穎津