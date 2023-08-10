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【機票優惠】快運推飛泰國限時機票優惠　二人同行單程每人$138起

社會 16:07 2023/08/10

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

香港快運推出飛泰國限時機票優惠。

香港快運推出飛泰國限時機票優惠，香港飛曼谷/布吉/清邁二人同行單程每人$138起，來回連稅$1,053起。旅行日期由8月20日至明年3月31日。優惠期由即日至8月12日止。訂票即看：【下一頁

航班時間：

布吉

  • 10月28日前
    • 去程：UO760 08:00-10:35、UO764 20:10-22:40
    • 回程：UO761 11:20-15:55、UO765 23:45-04:20+1
  • 10月29日後
    • 去程：UO724 07:35-10:25、UO764 20:10-22:55
    • 回程：UO725 11:15-15:35、UO765 23:55-04:15

清邁

  • 去程：UO744 16:45-18:40/16:50-18:50
  • 回程：UO755 19:25-23:10/19:35-23:50

行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

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記者：黃穎津

 

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