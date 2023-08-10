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【未來科學大獎】未來科學大獎首次於本港舉行　下周三公布得獎者

社會 16:33 2023/08/10

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有「中國諾貝爾獎」之稱的未來科學大獎將首次於香港舉行。下周三將會公布獲獎者、而10月14日至17日將會舉辦未來科學大獎周，並於故宮博物館舉行頒獎典禮，當中更邀得諾貝爾化學獎獲獎者Gregory Winter、Michael Levitt分享。

未來科學大獎設有「生命科學獎」、「物質科學獎」及「數學與計算機科學獎」三大獎項，單項獎金為100萬元美金。捐贈人代表王強表示，得獎者需先得到候選人的提名，候選人每年只有一次提名的資格，絕不允許個人申請，23位科學委員會審核通過，並以不記名方式選出申請者。得獎者沒有國藉限制，不過需要於本港、澳門、內地以及台灣進行研究。

王強指，未來科學大獎亦被稱為中國的諾貝爾獎，評審的過程公開、公平及公正，獲獎的科學家將為本來帶來深遠影響。工作必須產生巨大及長遠影響力、工作必須是原創性等。

大獎周程序委員會聯席主席盧煜明表示，今年年頭與基金會討論於香港舉辦，希望舉辦世界性科學性盛事，請到100位科學家來香港，其中包括兩名諾貝爾得獎者。他指，本港近年的創科熱潮興起，順利爭取在港舉辦世界性科學盛事。

大獎於2016年設立，本港科學家盧煜明，袁國勇、裴偉士亦曾獲生命科學獎，陸錦標及莫毅明曾獲物質科學獎及數學與計算機科學獎。

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記者：陳展棋

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