【翹英結業】翹英柴灣分校貼告示稱盡快復課　家長指多間分校欠租不指望重開

▲ 翹英教育今日（10日）再張貼告示，指柴灣及小西灣分校即將復課。（受訪者提供）

上月下旬宣布5間分校全線結業的翹英教育，繼康怡廣場分校日前突然復課，柴灣青年廣場分校今日（10日）亦張貼告示宣布即將復課。

該補習社位於柴灣的分校，今日仍然大門緊閉，未有開放，但門外貼出以「翹英教育發展有限公司」董事彭芷彤名義發出的告示，宣布該中心「準備盡快恢復授課」，並指仍有「個別家長」致電中心查詢退款及課程安排，告示內容強調中心嚴格遵守本港法律及法規，目前正全力安排其餘分校復課。

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告示列明，若已繳費但學校無法提供有關課程，能夠「免費」改為預約其他課程，並表示希望學生理解，惟未有公布退款安排；若學生不願意改上其他課程，則會根據個案，再商討解決方案。

▲ 翹英教育今日（10日）再張貼告示，指柴灣及小西灣分校即將復課。（受訪者提供）

不過，今日亦傳出翹英位於何文田廣場的分校，被業主領展入稟高院向經營公司及其作為擔保人的校長追討逾188萬，並要求將舖位交吉。（詳情即看：【下一頁】）

有翹英家長於Whatsapp「苦主群組」表示，翹英多間分校欠租多時，故不指望其他分校會重開；亦有苦主說，相信業主「領展」能夠成功沒收教育中心的「租鋪按金」及收回鋪位，形容存在「100%信心」。

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記者：梁凱婷