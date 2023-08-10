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《鬼滅之刃全集中展》香港站9月尖沙咀舉行　七大展區詳情全曝光

娛樂 18:24 2023/08/10

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

繼日本、台灣及馬來西亞後，亞洲巡迴第四站《鬼滅之刃全集中展》香港站將於今年年9月9日至11月26日於尖沙咀iSQUARE國際廣場4樓強勢登場。

屆時，將完整呈現日本原版展覽，分為7大展區，當中會展出3米高炭治郎及禰豆子，以及1:1的實體日輪刀。

《鬼滅之刃全集中展》自2020年開始，已經在日本的東京、大阪、福岡、北海道、沖繩等多個城市展出，總計吸引了數十萬人次的參觀者，隨後也在台灣及馬來西亞展出，反應熱烈，這次終於來到香港。

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    會場限定周邊產品

    香港站將完整呈現日本原版展覽的所有內容，例如展出1比1打造的實體日輪刀，不但能夠深入了解鬼殺隊的製服與隊員，更可以親眼看到無限城的特殊裝置，親身體驗那田蜘蛛山之戰，而且還有松島晃先生精心繪製的過場插畫。

    同時，更有其他驚喜 — 邀請到《鬼滅之刃》動畫製作ufotable特別繪製香港專屬Q版人物；更可現場參與趣味手機互動遊戲，完成遊戲後更有機會獲得限量的鬼殺隊入證書。

    此外，還有為巡迴展特別設置的「炭治郎」、「禰豆子」、善逸、伊之助及「炎柱」煉獄杏壽郎5座3米高的充氣人偶，讓喜愛《鬼滅之刃》的粉絲們留下滿滿的精彩回憶！更可購買會場限定官方周邊，一同共享這份不凡體驗。

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    info

    《鬼滅之刃全集中展》香港站活動資訊

    地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓 

    日期：2023年9月9日 （星期六） – 2023年11月26日 （星期日）

    參觀時間：星期一 至 星期日 — 早上 12:00 至 晚上 10:00 （晚上09:30正停止售票）

    售票日期
    2023年8月12日 — 註冊成為FENSYNC會員優先購票* https://fensync.social  —  優先購票平台如下：INCUTIX | Trip.com 
    2023年8月13日 公開發售 — 購票平台如下：INCUTIX | Trip.com | kkday

    票價詳情
    預售期（早鳥優惠）（2023年8月12日至9月8日）

    單人票和香港限定版證件套：$168

    單人票：$108

    優惠票（學生）：$88

    展期（2023年9月9日至11月26日）

    單人票：$128

    優惠票（學生）：$108

    精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

    撰文 : TOPick柴犬出動

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