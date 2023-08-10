【我的天堂城市】姜濤苦練Popping展舞技　宋芸樺邊吃邊流淚

▲ 《我的天堂城市》

集結宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演，電影《我的天堂城市》即將於10月香港上映，全新預告隨之發放。Mirror成員姜濤飾演朝聖嘻哈街舞的「Jack」，於預告中告白自己對跳舞的熱愛：「跳舞的時候，就像掌控整個世界。」姜濤拍攝前特地學跳Popping，於電影中展現不同舞技，更透露未來想挑戰即興街頭表演。

《我的天堂城市》描述一眾不同背景的異鄉人離家遠赴紐約打拼的故事，姜濤飾演來自台灣的研究所高材生，因熱愛嘻哈街舞文化，藉練舞抒解壓力及異地生活的寂寞，片中一口氣展現Popping、Locking舞蹈魅力與風采。

但他其實沒正式學過Popping，拍攝前專誠上課集訓，拍攝期間也有外籍老師從旁指導，姜濤表示：「真的很有趣，讓我對舞蹈有新了解，原來外國跳舞可以有很多Freestyle的設計！」

宋芸樺對角色有共鳴



姜濤赴美拍片期間，看到當地流行即興表演，大表興奮：「我覺得可以嘗試一下！尤其看到大家很自然地在街頭表演，獲得很大啟發，不一定要像舞台上零出錯的表演才是最好，自然流露也能很好看。」除了精湛舞技，曝光預告中也可聽到他幾乎沒口音的標準國語，姜濤表示父母是上海人，從小耳濡目染，加上愛看台灣節目及聽中文歌，所以說話口音較為自然，不過仍謙虛表示還可以更好。



而《月老》《我的少女時代》愛情片女王宋芸樺今次飾演尋找人生方向的留學生智美，談起對角色共鳴，芸樺說：「以前常離家到各地拍戲，很懂這種在不熟悉環境奮鬥的心情，努力想往上，也認真過每一天，但內心很寂寞。」

她於電影中邊哭邊吃三明治，宋芸樺回憶：「那天特別有感而發，覺得29歲跨30歲這一年發生很多事，哭得很有感。」

尋找家的定義

而金鐘視帝姚淳耀和偶像劇女神魏蔓則是詮釋在紐約生活的台灣夫妻，有複雜難解的家庭和親子問題，開拍前導演讓一家三口做線上表演訓練，從此熟悉彼此。

從預告中可見姚淳耀拍枱怒吼魏蔓：「妳剛剛就是在怪我！」充滿緊繃氣氛。談起這場爭執戲，魏蔓笑說：「謝謝淳耀在演出時給我飽滿精確的情緒打擊，讓我在當下自然反應的很順利。」

而導演俞聖儀正計劃專誠從美國飛到亞洲宣傳《我的天堂城市》，跟影迷見面。導演開心表示：「一直都居住在紐約，可以帶著我首部執導的台灣長片回台首映，有回家的感覺。」她希望電影能帶著觀眾看見離鄉追夢人寂寞的心情，並且尋找家的定義。