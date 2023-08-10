【美國禁令】邱達根憂影響創科業籌集資金　冼漢迪料措施不會持續很久

▲ 立法會科技創新界議員邱達根。（邱達根fb圖片）

美國總統拜登簽署行政命令，限制美國企業對華半導體等3大敏感技術投資，適用範圍包括港澳地區。立法會科技創新界議員邱達根認為，有關禁令對基金影響較大，因未必能分清有關投資是否屬禁令範圍，「是否做AI或用AI，都受禁止？會否有基金凡是科技便不投資？」他指出，投資本地創科業的基金，當中不少涉及美國基金，擔心禁令影響行業發展。

邱達根建議港府，仿效新加坡設立主權基金，自行投資，彌補資金缺口，同時引入更多內地資本。他批評美國的新禁令「唔講道理」，違背市場經濟，認為國家如面對無理禁令，亦可作出相同措施，「搵一些在中國好賺錢的美國公司，例如聽日唔畀佢哋賣iphone。」

互聯網專業協會會長冼漢迪認為，新禁令難免令美國及其盟友的部分投資者對內地和港澳卻步，阻礙本港創新產業高速發展，短期內氣氛上有所影響，令股票有波動。長遠則可能影響某些企業未來發展方向，避開敏感的3個領域。

不過，冼漢迪預期措施不會持續很久，更多屬於短期和心理上的影響。他認為，港府應與中央政府更多溝通，打通內地資金流通的通道，彌補市場預期在美方做法下出現的困難。

陳振英︰短期不太影響港引進重點企業

禁令會否影響本港引進美國企業？金融界立法會議員陳振英回覆TOPick查詢時稱，不會完全沒有影響，但目前引進辦正商討引進的目標企業，相信並未涉及量子計算或人工智能等類別的先進科技龍頭企業，短期的影響未必很大。至於對相關行業上下游公司會否造成負面影響，則尚待觀察；且需看國家會否實施反制措施，從而進一步影響中美商界的投資和合作。

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記者：戴朗希