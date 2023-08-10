  • 28°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】百佳 x 迪士尼100周年系列精品　29款獨家限定低至35折換購

休閒消費 17:09 2023/08/10

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

百佳超級市場與迪士尼合作推出迪士尼100周年系列精品換購計劃，29款獨家限定的家居、寵物和旅遊用品；每款均印有經典可愛的迪士尼角色，而且實用度極高，無論是大人、小孩或愛寵均會為之而淪陷！

於2023年8月11日至10月19日期間，顧客於香港及澳門百佳超級市埸、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH新鮮生活店的TASTE收銀處、INTERNATIONAL、FOOD LE PARC、GOURMET及GREAT FOOD HALL，購物每滿$120，即可以低至35折換購各款限量精品，而且換購不設上限，想要儲齊一套自用，或是多換幾套贈予摯愛好友亦可，但僅記數量有限，想要換得心頭好的你絕對要搶先行動！

點擊圖片放大
+8
+7

是次為慶祝迪士尼100周年所推出的期間限定精品款式極多，一系列的家居用品包括陶瓷杯、玻璃杯、不鏽鋼杯、玻璃焗盤、玻璃食物盒、玻璃水壺、玻璃咖啡壺、不鏽鋼儲存罐、保温水壺、保温食物壺、枱墊連餐具套裝和掛牆時鐘，居家或辦公室同樣適用；而寵物陶瓷碗和寵物睡床則照料愛寵所需；旅遊用品包括行李箱、頸枕連咕𠱸和多用途斜孭袋，包羅萬有，可愛又實用！

編輯：葉翠華

相關文章

【限時優惠】台式火鍋8鍋臭臭鍋葵芳匯新店優惠　身份證有8字享全單8折
今日 10:42
【限時優惠】台式火鍋8鍋臭臭鍋葵芳匯新店優惠　身份證有8字享全單8折
【2023中秋節】大馬人氣貓山王榴槤冰皮月餅　榴槤控限時早鳥價低至7折購禮券【內附連結】
今日 13:29
【2023中秋節】大馬人氣貓山王榴槤冰皮月餅　榴槤控限時早鳥價低至7折購禮券【內附連結】
【機票優惠】快運推飛泰國限時機票優惠　二人同行單程每人$138起
今日 16:07
【機票優惠】快運推飛泰國限時機票優惠　二人同行單程每人$138起

你可能感興趣

【限時優惠】台式火鍋8鍋臭臭鍋葵芳匯新店優惠　身份證有8字享全單8折
今日 10:42
【限時優惠】台式火鍋8鍋臭臭鍋葵芳匯新店優惠　身份證有8字享全單8折
【2023中秋節】大馬人氣貓山王榴槤冰皮月餅　榴槤控限時早鳥價低至7折購禮券【內附連結】
今日 13:29
【2023中秋節】大馬人氣貓山王榴槤冰皮月餅　榴槤控限時早鳥價低至7折購禮券【內附連結】
【機票優惠】快運推飛泰國限時機票優惠　二人同行單程每人$138起
今日 16:07
【機票優惠】快運推飛泰國限時機票優惠　二人同行單程每人$138起
著數優惠 百佳 Disney

最高瀏覽

【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
15:38 2023/08/09
【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
15:45 2023/08/09
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀
13:56 2023/08/08
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀