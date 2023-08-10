【著數優惠】百佳 x 迪士尼100周年系列精品　29款獨家限定低至35折換購

百佳超級市場與迪士尼合作推出迪士尼100周年系列精品換購計劃，29款獨家限定的家居、寵物和旅遊用品；每款均印有經典可愛的迪士尼角色，而且實用度極高，無論是大人、小孩或愛寵均會為之而淪陷！

於2023年8月11日至10月19日期間，顧客於香港及澳門百佳超級市埸、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH新鮮生活店的TASTE收銀處、INTERNATIONAL、FOOD LE PARC、GOURMET及GREAT FOOD HALL，購物每滿$120，即可以低至35折換購各款限量精品，而且換購不設上限，想要儲齊一套自用，或是多換幾套贈予摯愛好友亦可，但僅記數量有限，想要換得心頭好的你絕對要搶先行動！

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是次為慶祝迪士尼100周年所推出的期間限定精品款式極多，一系列的家居用品包括陶瓷杯、玻璃杯、不鏽鋼杯、玻璃焗盤、玻璃食物盒、玻璃水壺、玻璃咖啡壺、不鏽鋼儲存罐、保温水壺、保温食物壺、枱墊連餐具套裝和掛牆時鐘，居家或辦公室同樣適用；而寵物陶瓷碗和寵物睡床則照料愛寵所需；旅遊用品包括行李箱、頸枕連咕𠱸和多用途斜孭袋，包羅萬有，可愛又實用！

編輯：葉翠華