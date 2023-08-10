【夫妻默契】日夫妻賀結婚周年各自秘密送驚喜　竟去同一餅店買同一款蛋糕

▲ 日本一對夫妻為慶祝結婚周年好有默契，竟巧合地去同一餅店購買同一款蛋糕。

做夫妻要有緣份，如果還有默契，生活上必然增添不少樂趣。日本一對夫妻就默契十足，為慶祝結婚周年紀念，兩人都計劃給對方小驚喜，怎料兩人回家後，發現大家都持相同蛋糕盒，打開後更發現是同一款蛋糕，讓兩夫妻驚喜萬分。事後妻子分享甜蜜照片，獲逾5萬人讚好。

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據日本媒體grape報道，愛知縣一名24歲正懷孕的人妻，為了在結婚周年紀念日給丈夫一個小驚喜，偷偷去愛知縣岡崎市一家餅店選購蛋糕，並對店長表示「今天是結婚紀念日」，之後就從店長手上買入一款蛋糕。

沒料到丈夫都有一樣想法，進入同一家餅店選購蛋糕慶祝結婚周年。當丈夫回家時竟手持同一個蛋糕盒，兩人並排兩個盒子一起打開，驚見大家都買下同一款蛋糕。人妻之後拍下照片上載至twitter分享道：

我們試圖給對方一個驚喜，結果卻發生了這種情況。

之後兩人就滿心歡喜從對方的盒子內取出蛋糕，一起溫馨吃著蛋糕，度過了一個甜蜜的結婚周年紀念。帖文引來逾5萬名網民讚好，有網民留言表示單看照片已感受到兩夫妻有多幸福，「真好」、「太搞笑了！這是一個很好的驚喜」；有人則指兩個相同蛋糕印證了兩份愛，「這就是心心相印、互相關愛」、「蛋糕增加一倍，愛也增加了一倍。」

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責任編輯：王明芳