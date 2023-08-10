  • 28°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夫妻默契】日夫妻賀結婚周年各自秘密送驚喜　竟去同一餅店買同一款蛋糕

育兒經 18:42 2023/08/10

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

日本一對夫妻為慶祝結婚周年好有默契，竟巧合地去同一餅店購買同一款蛋糕。

做夫妻要有緣份，如果還有默契，生活上必然增添不少樂趣。日本一對夫妻就默契十足，為慶祝結婚周年紀念，兩人都計劃給對方小驚喜，怎料兩人回家後，發現大家都持相同蛋糕盒，打開後更發現是同一款蛋糕，讓兩夫妻驚喜萬分。事後妻子分享甜蜜照片，獲逾5萬人讚好。

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】預防妊娠糖尿病全方位飲食指南　5大法則避開食物陷阱穩住血糖

據日本媒體grape報道，愛知縣一名24歲正懷孕的人妻，為了在結婚周年紀念日給丈夫一個小驚喜，偷偷去愛知縣岡崎市一家餅店選購蛋糕，並對店長表示「今天是結婚紀念日」，之後就從店長手上買入一款蛋糕。

沒料到丈夫都有一樣想法，進入同一家餅店選購蛋糕慶祝結婚周年。當丈夫回家時竟手持同一個蛋糕盒，兩人並排兩個盒子一起打開，驚見大家都買下同一款蛋糕。人妻之後拍下照片上載至twitter分享道：

我們試圖給對方一個驚喜，結果卻發生了這種情況。

之後兩人就滿心歡喜從對方的盒子內取出蛋糕，一起溫馨吃著蛋糕，度過了一個甜蜜的結婚周年紀念。帖文引來逾5萬名網民讚好，有網民留言表示單看照片已感受到兩夫妻有多幸福，「真好」、「太搞笑了！這是一個很好的驚喜」；有人則指兩個相同蛋糕印證了兩份愛，「這就是心心相印、互相關愛」、「蛋糕增加一倍，愛也增加了一倍。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳

相關文章

【愛妻號】別笑產後的媽媽肥胖　何基佑：不要用女明星的標準去衡量一般人
13:32 2023/08/07
【愛妻號】別笑產後的媽媽肥胖　何基佑：不要用女明星的標準去衡量一般人
【離婚宴】離婚擺酒7道創意菜名令人唏噓　網民最關心：人情拎得返？
11:51 2023/08/06
【離婚宴】離婚擺酒7道創意菜名令人唏噓　網民最關心：人情拎得返？
【婚姻關係】拍拖結婚10年以丈夫為首位　港妻不斷讓步感心淡：係咪我揀錯？
15:29 2023/08/06
【婚姻關係】拍拖結婚10年以丈夫為首位　港妻不斷讓步感心淡：係咪我揀錯？

你可能感興趣

【愛妻號】別笑產後的媽媽肥胖　何基佑：不要用女明星的標準去衡量一般人
13:32 2023/08/07
【愛妻號】別笑產後的媽媽肥胖　何基佑：不要用女明星的標準去衡量一般人
【離婚宴】離婚擺酒7道創意菜名令人唏噓　網民最關心：人情拎得返？
11:51 2023/08/06
【離婚宴】離婚擺酒7道創意菜名令人唏噓　網民最關心：人情拎得返？
【婚姻關係】拍拖結婚10年以丈夫為首位　港妻不斷讓步感心淡：係咪我揀錯？
15:29 2023/08/06
【婚姻關係】拍拖結婚10年以丈夫為首位　港妻不斷讓步感心淡：係咪我揀錯？
夫妻之道 結婚 網絡熱話 蛋糕 日本 Twitter

最高瀏覽

【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
15:38 2023/08/09
【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
15:45 2023/08/09
【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀
13:56 2023/08/08
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀