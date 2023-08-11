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【親子天地】利園區親子天地 Playdot開幕　 7500呎大型優質室內遊樂空間

親子好去處 11:50 2023/08/11

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全新利園區親子玩樂休閒空間 – Playdot 現正開幕

利園區全新親子玩樂休閒空間 Playdot已開幕，打造玩樂、學習、休閒於一身的親子天地，加上利園區雲集超過50家國際知名星級童裝、益智玩具、優質兒童傢俱、生活精品及兒童遊戲與學習品牌等，連同利園區近90家餐飲食肆，滿足家庭生活與購物需要。

最新影片推介:

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】預防妊娠糖尿病全方位飲食指南　5大法則避開食物陷阱穩住血糖

Playdot 位於利園二期，佔地超過 7,500呎， 設有不同玩樂及休閒設施，更聯同利園區內的星級兒童品牌，舉辦期間限定的親子創意活動，引領兒童學習及發掘潛能 。

Playdot 更與遊戲設計團隊 Rakoon Design 合作，利用天然木材及優質物料打造，將自然元素帶入都市空間，帶來富趣味性、舒適寬敞、安全的室內親子樂園，讓孩子們盡情探索。

Playdot利用天然木材及優質物料打造， 孩子可以安心遊玩

園內各設有各種類型的玩樂休閒設施，滿足不同年齡段的兒童、甚至家長的需求，包括有閱讀區、攀爬架、滑梯、投影區、活動區、家長休閒區，讓孩子們盡情玩樂和互動之餘，還有舒適的角落給孩子安靜地閱讀。

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責任編輯︰王明芳

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