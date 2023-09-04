【開心速遞】張盈悅曾不適應香港節奏感恐懼　「Fanny」角色設定似自己為騎呢個性自豪

▲ 「大小姐秘書」張盈悅接受TOPick專訪，剖白對負評的感受。

於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演大小姐脫線秘書Fanny的張盈悅（Joyce），加入《愛‧回家》不久便有主線戲，去年底因暫代「無知May」當大小姐左右手，搞笑兼騎呢演出成功引起關注。目前在《愛‧回家》的戲份愈來愈多，演藝事業發展不俗。

Joyce參加2020年香港小姐競選而入行，憑騎呢形象成功搶鏡，雖然15強止步，但於美國音樂及戲劇學院畢業的她，是首名被大台相中及簽約成為旗下藝員的佳麗。

選美前已大學畢業，並在美國主攻拍攝學生電影，由於疫情影響，工作被取消，停滯家中無所事事。於是在網上求職，無意中見到該屆以「絕世筍工」為口號的港姐招聘廣告，便膽粗粗「應徵」。她直言小時候對港姐甚有幻想，長大後覺得性格不似「選港姐的女生」，故從沒想過透過此途徑入行。

▲ （陳慧安 攝）

參選時因爆出周星馳電影《食神》的經典對白「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦」，成功出位引起話題。

對此，Joyce形容「出位是意外」：「我真的沒想過要出位，出位是一個意外。我最大優點是自信，以為中文聽得很好，畢竟母語是廣東話，但在美國生活多年，可能每一個字都明白，但整個句子拼合起來要想一回兒才理解到。」

直言當時憑著一股自信，便說出所記得的金句出來，變成外界所指的「出位」。

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為「騎呢」感自豪

Joyce的傻大姐個性，展現真我性情，在演藝圈可謂非常難得。從參選到加盟《愛‧回家》面對大量負評批擊，她都化悲憤為力量：「當時回來，一切來得太突然，我感到的是驚訝，不是不開心，原來如此多人在留意我的性格。」

唯一令Joyce擔心，是自己的將來和家人感受，「我注意的焦點不是正面或負面評價，而是不停想，將來會留在香港還是回美國呢？當日在機場心裡還想，一個月後便能回家見媽媽，跟外婆說出外找工作而已，外婆會不會覺得我在欺騙她呢！」

▲ （陳慧安 攝）

她續說：「我顧慮的，跟外間所討論的沒有直接掛鉤。我感到榮幸，能給大家有騎呢的character，I am proud of myself for being quirky。外國老師也覺得我是怪怪的、神神的，他們建議我走喜劇這條路。所以更加令我驚訝的，竟由港姐途徑加入了TVB。」Joyce坦言曾經擔心選港姐後會忘掉本性，失去個人特質：「原來一緊張，便會忘記怎去當一個優雅女士，變回自己的本性，哈哈！」

Joyce從小父母異離，小學畢業後跟隨媽媽到美國生活，而爸爸則在香港。如今回流返港追夢，她透露媽媽由不太支持，變成引以為傲，「當時媽媽猶豫了一個晚上，說『唔好返香港啦，喺度陪我咪幾好』，但現在看到我有這個發展，都說回來得合時。」

即使媽媽身在美國，仍越洋追看Joyce的演出，問到媽媽的評價？她說：「她很投入看故事，對於我的表現評價只是『都幾搞笑』，反而經常聽到她說喜歡哪位演員，講同事多過講我！」

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一度想關閉社交平台

樂天女孩也經歷過低潮。Joyce表示最初因不適應香港節奏，感到最艱難，更以恐懼來形容：「曾經想關閉所有社交媒體，不想看IG，不知道該怎樣去經營社交平台。」

她續指：「但幸而我沒有停止，收到很多網友私訊，大多數是鼓勵說話，會說很喜歡我，原來香港人會願意打一大段文字，素未謀面的人都來支持我，所以我更加不可能辜負大家。」甚至久未聯絡的同學家長，也會主動發訊息鼓勵她。

▲ 2020年參選港姐受訪時大派心心。

Joyce自認是愛吃花生的人，面對負面評論也會看也會聽，「但不會take it personally，我抽離到整件事。作為一個觀眾，你有這個觀感，可能你是對的。你有你的經歷，你有你的看法，合理的。如果有些留言可笑，可能我也會跟著一起笑！」

一般佳麗參選前必定「重新整理」個人社交平台，但她卻反轉傳統保留昔日舊照，任睇唔嬲，「可能我不覺得醜，哈哈！參選時反正也是這個模樣，何不拿出一個自然面貌予大家呢？終有一日當演員，可能有更加嚇人的樣貌跑出來，何不先給大家心理準備？」

負債150萬元

於大學時期，Joyce為了減輕家人經濟負擔借錢讀大學，早前有報道指欠債200萬港元。她承認確有此事，不過金額就沒有報道所指的高：「20萬美金（約150萬港元），暫時還了3年，由於疫情關係有寬限，利息沒有增加，所以也挺輕鬆的。」

雖然初入行已背負著一筆巨債，但她坦言壓力不算大，反而香港比美國容易儲錢：「比起美國停滯了一段時間、拍攝學生電影好，可能收入少了，不過在香港可以四圍『執騷』，甚麼也願意做，那種日日打拼的忙碌反而令我更加興奮。」

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慳盡三餐

Joyce回流返港後與父親同住，笑稱爸爸仍可自力更新，暫不用給家用。而以前儲下的積蓄則留來幫輕母親，替代家用，相當孝順，她表示：「家用則暫時未能負擔，但以前在美國工作儲了少量積蓄，跟媽媽分擔繳交水電煤。」

她自認出名是慳妹一名，節衣縮食深入骨子裡，笑言貧窮限制想像，不知道何謂豪、何謂慳：「我覺得出去食下午茶壽司、拉麵，已經奢華了。」大前提的是，Joyce樂在其中：「我覺得目在狀態蠻舒服，如有假期休息，我會預先買定麵包、蛋糕仔；如翌日早上趕上班，會在公司便利店買三文治，下午吃canteen的，晚上到家附近的葵涌廣場掃街，或到連鎖快餐店買外賣。不過怕肥胖，很多時也會跳過晚餐。」基本上每一餐都吃街外食物，甚少下廚。

▲ （IG圖片）

現在的壓力，遠遠不及大學時期。當年學校亞洲人不多，尤其Joyce那屆僅得她一名亞洲女生，「一般亞洲傳統屋企，不會讓子女修讀藝術這方面的學系，可能性格因素吧，管不了我這個女兒，就讓我自由發揮。」

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角色逐漸似自己

3年前加入TVB，Joyce獲安排擔任《#後生仔傾吓偈》主持，閒時「執騷」參演僅有一、兩句對白的過鏡小角色。直到去年，正式在《愛‧回家》演固定角色Fanny，陪住港人「電視撈飯」，成功入屋，首次演TVB劇集便成其代表作，「Fanny的性格一開始不突出，沒有角色上的設定。隨著角色一直變動，現在覺得Fanny愈來愈像自己，會想是不是聽到我平日說的話，而寫出這個劇本來！」導演給予她的自由度甚大，沒有太多規限，台詞若是中立，基本上也讓她自由發揮。

角色設定愈來愈像自己，令Joyce既興奮又擔憂：「到底我的性格適不適合故事發展呢？擔心自己的性格太突出，影響故事走向。」其次的憂慮，美國與香港電視圈文化不同，從未試過目前的處境喜劇拍攝方式，急速節奏令她一度適應不來，曾經感到迷失，幸好獲得前輩無私分享及提點，現在比之前掌握得更好。

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家》成人生轉捩點

她憶起一次跟飾演「龔燁」爸爸的綠葉演員蔡國慶合作後，二人在化妝間相遇，對方一句話讓她印象深刻，「他讚我演得好，沒有入錯行，現在我這一類型的傻大姐買少見少，聽到後方向感提升。」

Joyce坦承《愛‧回家》成為其人生轉捩點，有街坊開始認得出並稱她為「Fanny」，更有人上前主動鼓勵她，為她打下強心針。「公司亦多了同事認識自己，感覺上更親切。以前我不懂得如何介紹自己，『你好，我叫張盈悅』、『你訓練班㗎？』、『我港姐㗎......』現在可以跟大家說『我係Fanny，大小姐個秘書』。」

▲ （陳慧安 攝）

問到會否想跳出《愛‧回家》拍正劇，Joyce坦言曾經想過，但目前已打消念頭：「隨住劇本在改動，尚有很多頁數仍未看完。《愛‧回家》還有很多東西需要我去學習去掌握。既然大學老師都說我適合做喜劇，我的心願也希望令到觀眾笑。如外面有喜劇我也很想去演，但目前在《愛‧回家》，我覺得位於一個很幸福的位置。」笑言最盼望的是，Fanny可以有屬於自己的中文名字。

Joyce演藝生涯最想實踐的目標，希望一嘗演反派的經歷：「無論Fanny黑化也好，正劇裡面的壞人都想嘗試。」此外，她希望能與影帝周潤發、劉青雲等有搞笑一面的演員合作，就如周星馳早前公開召募電影《少林女足》年輕女演員，Joyce直言有機會也想試一下。

記者：馮雪怡

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