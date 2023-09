【開心速遞】張盈悅曾不適應香港節奏感恐懼　「Fanny」角色設定似自己為騎呢個性自豪

▲ 「大小姐秘書」張盈悅接受TOPick專訪,剖白對負評的感受。

於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演大小姐脫線秘書Fanny的張盈悅(Joyce),加入《愛‧回家》不久便有主線戲,去年底因暫代「無知May」當大小姐左右手,搞笑兼騎呢演出成功引起關注。目前在《愛‧回家》的戲份愈來愈多,演藝事業發展不俗。

Joyce參加2020年香港小姐競選而入行,憑騎呢形象成功搶鏡,雖然15強止步,但於美國音樂及戲劇學院畢業的她,是首名被大台相中及簽約成為旗下藝員的佳麗。

選美前已大學畢業,並在美國主攻拍攝學生電影,由於疫情影響,工作被取消,停滯家中無所事事。於是在網上求職,無意中見到該屆以「絕世筍工」為口號的港姐招聘廣告,便膽粗粗「應徵」。她直言小時候對港姐甚有幻想,長大後覺得性格不似「選港姐的女生」,故從沒想過透過此途徑入行。

▲ (陳慧安 攝)

參選時因爆出周星馳電影《食神》的經典對白「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦」,成功出位引起話題。

對此,Joyce形容「出位是意外」:「我真的沒想過要出位,出位是一個意外。我最大優點是自信,以為中文聽得很好,畢竟母語是廣東話,但在美國生活多年,可能每一個字都明白,但整個句子拼合起來要想一回兒才理解到。」

直言當時憑著一股自信,便說出所記得的金句出來,變成外界所指的「出位」。

【開心速遞】港姐張盈悅美國名校畢業 零包袱憑騎呢搞笑形象成功搶鏡

為「騎呢」感自豪

Joyce的傻大姐個性,展現真我性情,在演藝圈可謂非常難得。從參選到加盟《愛‧回家》面對大量負評批擊,她都化悲憤為力量:「當時回來,一切來得太突然,我感到的是驚訝,不是不開心,原來如此多人在留意我的性格。」

唯一令Joyce擔心,是自己的將來和家人感受,「我注意的焦點不是正面或負面評價,而是不停想,將來會留在香港還是回美國呢?當日在機場心裡還想,一個月後便能回家見媽媽,跟外婆說出外找工作而已,外婆會不會覺得我在欺騙她呢!」

▲ (陳慧安 攝)

她續說:「我顧慮的,跟外間所討論的沒有直接掛鉤。我感到榮幸,能給大家有騎呢的character,I am proud of myself for being quirky。外國老師也覺得我是怪怪的、神神的,他們建議我走喜劇這條路。所以更加令我驚訝的,竟由港姐途徑加入了TVB。」Joyce坦言曾經擔心選港姐後會忘掉本性,失去個人特質:「原來一緊張,便會忘記怎去當一個優雅女士,變回自己的本性,哈哈!」

Joyce從小父母異離,小學畢業後跟隨媽媽到美國生活,而爸爸則在香港。如今回流返港追夢,她透露媽媽由不太支持,變成引以為傲,「當時媽媽猶豫了一個晚上,說『唔好返香港啦,喺度陪我咪幾好』,但現在看到我有這個發展,都說回來得合時。」

即使媽媽身在美國,仍越洋追看Joyce的演出,問到媽媽的評價?她說:「她很投入看故事,對於我的表現評價只是『都幾搞笑』,反而經常聽到她說喜歡哪位演員,講同事多過講我!」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

一度想關閉社交平台

樂天女孩也經歷過低潮。Joyce表示最初因不適應香港節奏,感到最艱難,更以恐懼來形容:「曾經想關閉所有社交媒體,不想看IG,不知道該怎樣去經營社交平台。」

她續指:「但幸而我沒有停止,收到很多網友私訊,大多數是鼓勵說話,會說很喜歡我,原來香港人會願意打一大段文字,素未謀面的人都來支持我,所以我更加不可能辜負大家。」甚至久未聯絡的同學家長,也會主動發訊息鼓勵她。

▲ 2020年參選港姐受訪時大派心心。

Joyce自認是愛吃花生的人,面對負面評論也會看也會聽,「但不會take it personally,我抽離到整件事。作為一個觀眾,你有這個觀感,可能你是對的。你有你的經歷,你有你的看法,合理的。如果有些留言可笑,可能我也會跟著一起笑!」

一般佳麗參選前必定「重新整理」個人社交平台,但她卻反轉傳統保留昔日舊照,任睇唔嬲,「可能我不覺得醜,哈哈!參選時反正也是這個模樣,何不拿出一個自然面貌予大家呢?終有一日當演員,可能有更加嚇人的樣貌跑出來,何不先給大家心理準備?」

負債150萬元

於大學時期,Joyce為了減輕家人經濟負擔借錢讀大學,早前有報道指欠債200萬港元。她承認確有此事,不過金額就沒有報道所指的高:「20萬美金(約150萬港元),暫時還了3年,由於疫情關係有寬限,利息沒有增加,所以也挺輕鬆的。」

雖然初入行已背負著一筆巨債,但她坦言壓力不算大,反而香港比美國容易儲錢:「比起美國停滯了一段時間、拍攝學生電影好,可能收入少了,不過在香港可以四圍『執騷』,甚麼也願意做,那種日日打拼的忙碌反而令我更加興奮。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

慳盡三餐

Joyce回流返港後與父親同住,笑稱爸爸仍可自力更新,暫不用給家用。而以前儲下的積蓄則留來幫輕母親,替代家用,相當孝順,她表示:「家用則暫時未能負擔,但以前在美國工作儲了少量積蓄,跟媽媽分擔繳交水電煤。」

她自認出名是慳妹一名,節衣縮食深入骨子裡,笑言貧窮限制想像,不知道何謂豪、何謂慳:「我覺得出去食下午茶壽司、拉麵,已經奢華了。」大前提的是,Joyce樂在其中:「我覺得目在狀態蠻舒服,如有假期休息,我會預先買定麵包、蛋糕仔;如翌日早上趕上班,會在公司便利店買三文治,下午吃canteen的,晚上到家附近的葵涌廣場掃街,或到連鎖快餐店買外賣。不過怕肥胖,很多時也會跳過晚餐。」基本上每一餐都吃街外食物,甚少下廚。

▲ (IG圖片)

現在的壓力,遠遠不及大學時期。當年學校亞洲人不多,尤其Joyce那屆僅得她一名亞洲女生,「一般亞洲傳統屋企,不會讓子女修讀藝術這方面的學系,可能性格因素吧,管不了我這個女兒,就讓我自由發揮。」

角色逐漸似自己

3年前加入TVB,Joyce獲安排擔任《#後生仔傾吓偈》主持,閒時「執騷」參演僅有一、兩句對白的過鏡小角色。直到去年,正式在《愛‧回家》演固定角色Fanny,陪住港人「電視撈飯」,成功入屋,首次演TVB劇集便成其代表作,「Fanny的性格一開始不突出,沒有角色上的設定。隨著角色一直變動,現在覺得Fanny愈來愈像自己,會想是不是聽到我平日說的話,而寫出這個劇本來!」導演給予她的自由度甚大,沒有太多規限,台詞若是中立,基本上也讓她自由發揮。

角色設定愈來愈像自己,令Joyce既興奮又擔憂:「到底我的性格適不適合故事發展呢?擔心自己的性格太突出,影響故事走向。」其次的憂慮,美國與香港電視圈文化不同,從未試過目前的處境喜劇拍攝方式,急速節奏令她一度適應不來,曾經感到迷失,幸好獲得前輩無私分享及提點,現在比之前掌握得更好。

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家》成人生轉捩點

她憶起一次跟飾演「龔燁」爸爸的綠葉演員蔡國慶合作後,二人在化妝間相遇,對方一句話讓她印象深刻,「他讚我演得好,沒有入錯行,現在我這一類型的傻大姐買少見少,聽到後方向感提升。」

Joyce坦承《愛‧回家》成為其人生轉捩點,有街坊開始認得出並稱她為「Fanny」,更有人上前主動鼓勵她,為她打下強心針。「公司亦多了同事認識自己,感覺上更親切。以前我不懂得如何介紹自己,『你好,我叫張盈悅』、『你訓練班㗎?』、『我港姐㗎......』現在可以跟大家說『我係Fanny,大小姐個秘書』。」

▲ (陳慧安 攝)

問到會否想跳出《愛‧回家》拍正劇,Joyce坦言曾經想過,但目前已打消念頭:「隨住劇本在改動,尚有很多頁數仍未看完。《愛‧回家》還有很多東西需要我去學習去掌握。既然大學老師都說我適合做喜劇,我的心願也希望令到觀眾笑。如外面有喜劇我也很想去演,但目前在《愛‧回家》,我覺得位於一個很幸福的位置。」笑言最盼望的是,Fanny可以有屬於自己的中文名字。

Joyce演藝生涯最想實踐的目標,希望一嘗演反派的經歷:「無論Fanny黑化也好,正劇裡面的壞人都想嘗試。」此外,她希望能與影帝周潤發、劉青雲等有搞笑一面的演員合作,就如周星馳早前公開召募電影《少林女足》年輕女演員,Joyce直言有機會也想試一下。

記者:馮雪怡

