【假日好去處】沙田馬場9.3辦親子嘉年華　門票明起發售每位$98

▲ 沙田馬場相隔4年辦親子嘉年華，門票明起發售每位$98。（馬會提供）

相隔4年再次舉辦的香港賽馬會大型親子玩樂活動「季前嘉年華」，今年將於9月3日（星期日）在沙田馬場舉行，設有五大主題遊樂區，提供遊戲、表演、近距離接觸小馬環節。

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「季前嘉年華」門票將於本周五（8月11日）上午9時起發售，每位票價$98，門票包括入場券1張及遊戲券5張，大人及小童同價，門票數量有限，售完即止。

今年「季前嘉年華」推出的節目及表演，包括「現場音樂表演」，邀請到星夢歌手及街頭音樂達人表演；而「親親小馬區」小孩近距離與雪特蘭等小馬互動及策騎；「趣味遊樂區」有多個遊戲及表演；「手作達人工作坊」可以參與製作多種手作，盡情發揮小孩的創造力，完成後可將作品帶回家中留念；而「騎者練成」設有電子遊戲形式進行多項體育競技及騎師體驗。

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當中小馬策騎只供6至15歲、身高90厘米或以上，體重145磅以下的小朋友參與，名額有限，須憑「季節嘉年華」門票訂座編號，於8月12至19日期間填妥網上表格參加抽籤。

季前嘉年華活動及購票詳情

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責任編輯：陳麗娜