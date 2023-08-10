【發揮創意】打造年青人追夢舞台 DIY 鞋飾工作坊自製獨特波鞋

今個暑假，本地時尚鞋履概念店C.P.U.鼓勵年青人發揮自己獨有的「My Personality」，以追夢為主題，於8月2日至9月3日，品牌將於旺角潮流集中地The Forest舉辦Sneaker Stage期間限定展覽，以年青人為對象，為他們打造別具個人風格的舞台。希望帶出人生要有理想，才能活得有型、有個性、有態度！從而鼓勵他們忠於自己表達自我，於不同領域上展開自己的追夢旅程。

最新影片推介

「夢想宣言」打卡位

展覽期間會場設有舞台佈景及「夢想宣言」LED版的打卡位，十分適合喜歡表達自己的年青人於現場影相打卡。另外，只要於網上表格填上你的夢想宣言，經篩選後將有機會呈現在「夢想宣言」LED版上！展覽期間於場內拍照及上傳至社交平台，即可獲得神秘禮品乙份。展覽期間逢星期六及日亦設有免費DIY Y2K 鞋飾手作坊 (每日2節，每節名額10人，可於網上或即場報名）。參加者可以親手製作精美的吊飾，可根據個人喜好，裝飾於自己的波鞋上，創作出一對獨一無二、只屬於自己的波鞋，手作愛好者萬勿錯過！

▲ DIY鞋飾，讓你自由配搭，襯出個人品味。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm