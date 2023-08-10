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【發揮創意】打造年青人追夢舞台 DIY 鞋飾工作坊自製獨特波鞋

休閒消費 17:45 2023/08/10

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今個暑假，本地時尚鞋履概念店C.P.U.鼓勵年青人發揮自己獨有的「My Personality」，以追夢為主題，於8月2日至9月3日，品牌將於旺角潮流集中地The Forest舉辦Sneaker Stage期間限定展覽，以年青人為對象，為他們打造別具個人風格的舞台。希望帶出人生要有理想，才能活得有型、有個性、有態度！從而鼓勵他們忠於自己表達自我，於不同領域上展開自己的追夢旅程。

最新影片推介

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【TOPick一分鐘】預防妊娠糖尿病全方位飲食指南　5大法則避開食物陷阱穩住血糖

 「夢想宣言」打卡位

展覽期間會場設有舞台佈景及「夢想宣言」LED版的打卡位，十分適合喜歡表達自己的年青人於現場影相打卡。另外，只要於網上表格填上你的夢想宣言，經篩選後將有機會呈現在「夢想宣言」LED版上！展覽期間於場內拍照及上傳至社交平台，即可獲得神秘禮品乙份。展覽期間逢星期六及日亦設有免費DIY Y2K 鞋飾手作坊 (每日2節，每節名額10人，可於網上或即場報名）。參加者可以親手製作精美的吊飾，可根據個人喜好，裝飾於自己的波鞋上，創作出一對獨一無二、只屬於自己的波鞋，手作愛好者萬勿錯過！

DIY鞋飾，讓你自由配搭，襯出個人品味。

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