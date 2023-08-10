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【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝

親子 18:49 2023/08/10

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嘆為觀止!

香港樓價高企，為了讓年輕人更易上車，所以衍生出200呎之下納米樓，一般都是開放式單位沒有房間，一眼望通，而裝修風格一般都要向高空發展，有自稱內地建築師的女生「阿卡」最近就遷入香港只得160呎的納米樓，經她精心設計下，不單止「麻雀雖小五臟俱全」，更有衣帽間及超多儲物空間，令人驚訝！

最新影片推介:

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從影片的景觀所見，阿卡疑居住位於佐敦上海街的「AVA 62」，該樓宇全部都是細單位，面積由152呎至253呎，呎價逾2萬元，而月租方面最細的152呎單位月租約$10,000元。

阿卡在小紅書上載自己約160呎的家居影片，她以「香港十五平的小家｜一镜到底來啦」為題介紹自己的新居，雖然只有百多呎，但非常實用。

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她用閣樓床分隔出客廳和廚房，一入大門是洞洞板掛有出門日常使用的東西，旁邊是鞋櫃，左手邊是廚房，還可以放得下「大眼雞洗衣機」，而廁所能做到乾濕分離，最令人驚訝的是，閣樓下面有個小型衣帽間，可以放逾300件衫，還可以放包包及吸塵器等雜物。

而床下面是地台，可以放很多大型雜物，梳化下面還設置儲物的間隔，還有小書櫃，整間屋的每一個角落都物盡其用，地台上面有個少少的化妝區域。

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客廳也是令人嘆為觀止，她在閣樓床下面加上軟墊變成雙人梳化，打開窗後，可以坐著看露台外的海景和日落，她還備有可調高低及放大的飯枱，就算招呼4個朋友打邊爐都沒有問題!

神級設計令網友驚訝，大讚「好會利用空間，太牛了」、「感覺很舒服」、「太優秀」、「設計充滿智慧」。

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責任編輯：王明芳

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