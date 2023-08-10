【印傭招聘費】孫玉菡：印方指印傭來港工作收費架構並無改變　陳東風盼決定一錘定音不再「彈弓手」

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印尼仲介公會早前表示，要求本港招聘印傭時，繳付多一筆4至5千元的「招聘費」，令本港招聘印傭的價錢或增至2萬元以上。

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勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）與署理印尼駐香港總領事Slamet Noegroho會面，就印尼家庭傭工就業服務費用的議題，重申香港特別行政區政府的立場。



孫玉菡向署理總領事表明，為維持香港與印尼長期以來友好、互惠和密切的合作關係，印尼方面不應就輸出印傭的安排作出導致增加香港僱主負擔或降低印傭來港就業機會的調整。此外，任何變動應該一視同仁，不應針對香港。



孫玉菡表，署理總領事在會上澄清，安排印傭來港工作的收費架構並無改變。就印尼人力仲介公會上星期向本港職業介紹所發出的信息，署理總領事亦表明，印尼人力仲介公會不代表印尼政府。署理總領事指雙方政府的政策及規則維持不變，有關印傭來港就業的事宜，應一如既往，繼續由印尼政府與香港特區政府進行商討。



香港特區政府會繼續與印尼駐香港總領事館保持溝通和合作，保障在港印傭及其僱主的利益，維持香港作為吸引外籍家庭傭工（外傭）來港工作的地方。此外，香港特區政府亦會繼續積極與其他地方商討，包括孟加拉國和柬埔寨，以拓展本港外傭的來源地。

陳東風：印方有參與討論形容是「彈弓手」 盼今次決定一錘定音

香港僱傭公會主席陳東風向TOPick表示，上次印尼仲介公會與本港政府的會面當中，印尼勞工部長亦有在場，並致開場白。他認為公會當初並不是憑空話說有政府授權，而是當地政府的確有施壓，鼓勵中介收費。他指，今次印尼當局「彈弓手」後，希望是一個一錘定音的決定，回復至過往安排，不過暫時亦難以估計是否有中介仍然會加收招聘費。

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記者：陳展棋