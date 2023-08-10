【正能量】12歲男童搭飛機突抽搐嘔白泡醫生出手救人　170名乘客陪折返停機坪無怨言

▲ 12歲男童搭飛機突抽搐嘔白泡，醫生出手救人，170名乘客陪折返停機坪無怨言。

中國南方航空（簡稱南航）日前發生一宗緊急事故，機上一名男童突然全身抽搐、口吐白沫，家人立即急召乘務員協助。幸好當時飛機上剛好有一名醫生，經初步檢查後，建議男童不宜再乘搭飛機，170多名乘客配合並陪同折返停機坪。

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根據《新浪新聞》報道，8月2日早上7時05分，南航編號「CZ3249」由廣州飛往西寧的一班航班準備起飛時，一名12歲男童突然抽搐，家長立即召乘務員前來幫助。乘務員趕到後，發現男童出現全身抽搐、口吐白沫的症狀，於是馬上啓動機上緊急醫療處置程序，並通知機長，發佈廣播尋找醫護人員協助。

隨後，乘務員將同排座位旅客調整到其他空位，讓男童平躺，並取出機載氧氣瓶備用。幸好當時一位來自廣州中醫藥大學第一附屬醫院的醫生黃運旋亦在航班上，聽到廣播後便主動表明身份，前來幫忙。男童家長表示，為了此次出行，兒子當晚只睡了2小時，凌晨3點便起床趕往機場，可能兒子是因為體力不支而引發症狀。

經醫生初步檢查後，發現男童血壓、心率過高，呼喚時有回應，但不能交流，且身體非常虛弱，不宜再繼續乘機。黃醫生指出，當時小朋友身體情況較虛弱，為此行只睡了2個小時，休息不足；而男童當時屬於癲癇發作，飛機上並無藥物可醫治；因為航班是從廣州飛到西寧，若男童身在青海高海拔，又合併高原反應，會令整個救治過程更加棘手。

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家長最終聽取醫生建議，決定終止行程，機長收到報告後也立即折返停機坪，並通知救護車接機。同時，機上170多名乘客都非常理解及配合，毫無怨言，安靜等待飛機滑回。據後續跟進了解，救護車將男童送往醫院急救，經治療後已順利出院，暫無大礙。

黃醫生提醒，出門旅行時應做一些健康攻略，建議先了解當地大致的醫療情況，以及住處周圍藥店的分佈，盡量帶備急救藥包和一些如暈車貼等常備藥，以備不時之需。而乘務員亦表示，在緊急情況下伸出援手是他們的責任，挺身而出的醫生和所有面對航班折返毫無怨言的乘客，更是他們背後强大的支持力量。

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責任編輯：羅嘉欣