【時尚速報】奢華品牌覷準七夕限量別注　Gucci+Balenciaga+Maison Margiela

▲ Gucci為七夕系列所拍的宣傳照。（圖片品牌提供）

今天高級時裝品牌對於中國這個市場絕不怠慢，無論是頂級時裝品牌，又或是早在歐美已經人氣滑落無人問津的，只要能夠登陸國內市場的都幾乎可以獲得不俗佳績。因此，為了更加「照顧」這個生金蛋的市場，七夕情人節將到（8月22日），又豈會不來一個排山倒海有關「愛」的別注系列！

▲ Gucci為七夕系列所拍的宣傳照。（男：衞衣 $11,500、女：開胸針織上衣 $19,600/Gucci/圖片品牌提供）

▲ 花卉圖案手袋。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 顏色字母tee。（$8,300/Gucci/圖片品牌提供）

Gucci 標榜經典設計

最近Gucci是非多，新的創作總監還未上任出現青黃不接的時刻，但話雖如此，亦乘時為中國市場推出七夕系列！是次企劃以浪漫詩歌為靈感，Gucci Diana、Dionysus和GG Marmont均換上奪目色調和浪漫的花卉圖案。設計上沒有太大突破，依然標榜品牌所有的經典項目，不過不失，叫人更期待新設計師上任後，會是甚麼的一回事。

▲ Balenciaga七多23系列宣傳照片，有別於一般情人節的「思愛」照片。（圖片品牌提供）

▲ Hourglass手袋。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ Paris Mule球鞋。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ Le Cagole手袋。（$19,500/Balenciaga/圖片品牌提供）

Balenciaga 暗黑情侶

作為一個走前衛路綫的時裝品牌，Balenciaga於今年推出的七夕系列都可以說走另類格局，從宣傳照片上只見兩位穿上黑衣的男女站立，完全捨棄了典型「恩愛」合照，可見是品牌的設計總監Demna是立心給大家有個不一樣的中國情人節。

這個情人限定名為BALENCIAGA七夕23系列，典型得很的鬆身oversized tee、運動褲都經過洗水仿舊工藝，刻意營造出磨損效果，並飾以手工縫製的Je t'aime（法語意謂我愛你）的字樣和心形圖案。

此外，Le Cagole袋款、Explorer背囊和腰包以及Paris高筒鞋等，均點綴以穿孔的銀色金屬圓環裝飾；還有Hourglass手袋和Marie-Antoinette高踭鞋被蝴蝶結緞帶覆蓋，加上Crush袋款和Pool拖鞋以粉色豹紋人造皮草製成，相信對情傾「暗黑」服裝的情侶們，定會對該系列愛不釋手。！

▲ Ava Triomphe手袋。（$18,000/Celine/圖片品牌提供）

Celine Monogram迎七夕

Celine為七夕推出的產品只有一個手袋，設計上，只是推出純白色Monogram印花Ava Triomphe手袋，幸好的是手袋配有3段可調校肩帶，可供掛肩及手挽，以實用性掛帥。誠然，新鮮感不足，在這競爭激烈的中國市場，似乎這一回合稍遜一點。

▲ Glam Slam Hobo手袋。（$10,300/Maison Margiela/圖片品牌提供）

▲ Glam Slam Hobo背囊。（$14,580/Maison Margiela/圖片品牌提供）

Maison Margiela 枕頭新色

自John Galliano接手Maison Margiela後，在配飾方面推出過不少手袋，但以枕頭作為設計靈感的Glam Slam就最長青。

當初設計師有感在飛機航班上眼見許多旅客疲憊不堪，於是想到何不設計一個狀似枕頭的手袋，好等旅客以手袋代替，將手袋墊於頭上安睡。而七夕系列自然亦圍繞這個手袋出發，以全新的海洋藍色包裝，一直以來對這款手袋虎視眈眈的女士，不妨趁七夕這個藉口添置一個吧！

產品查詢：Balenciaga（2798 8892）、Celine（2525 1281）、Gucci（2524 4492）、Maison Margiela（2840 0318）

記者：何偉雄