【食腦蟲】台灣時隔12年再現「食腦變形蟲」　30多歲女玩水後發病7天亡

▲ 時隔12年，台灣再現「食腦變形蟲」。

台灣是港人熱門旅遊地，惟近日時隔12年再度出現「食腦變形蟲」案例。一名30多歲女子近日到一間室內泳池遊玩後，出現頭痛及肩頸僵硬症狀，其後出現發燒、畏寒、頭痛、頸痛抽搐等症狀，並在7日內身亡。

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據台灣中央社報道，台灣疾病管制署昨日（9日）公布，指台灣北部一名30多歲女性曾前往當地室內親水設施遊憩，並在7月26日出現頭痛、肩頸僵硬症狀，其後出現發燒、畏寒、頭痛、頸痛抽搐等症狀，病情迅速惡化，並在8月1日死亡。

患者本身近期無外遊史，經疾管署採檢化驗，證實女子為感染「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria Fowleri）所致的腦膜腦炎。據報，是次病例為台灣第2宗確診病例，上一宗病例是在2011年，患者因接觸溫泉水感染致死。

當局已對涉事室內親水設施進行環境採檢，以釐清感染源，並根據傳染病防治法，要求業者停業及進行環境消毒，估計需要2至3日進行清潔消毒。

在水溫高的環境中生存

食腦變形蟲學名為「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria Fowleri），是一種單細胞生物，通常會從鼻腔黏膜進入人體，再沿著嗅覺神經進入腦部。這種變形蟲以人體腦部組織為養分，破壞腦部。

食腦變形蟲大多出現於湖泊、河流和池塘等溫暖的淡水中，尤其在7月、8月、9月的炎熱夏季，在陽光照射下，水溫較高的時感染機會更高。

避免到不潔的水中游泳

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不潔的水中游泳，游泳時避免嗆水。

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責任編輯：羅嘉欣