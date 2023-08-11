【懷孕飲食】大樹菠蘿是產前產後寶物　孕婦消腫降血壓助媽媽通乳

▲ 大樹菠蘿不但能益胃生津，還可以紓緩懷胎高血壓和懷胎浮腫的情況。

孕婦也可以食用大樹菠蘿的。一般婦女在懷孕期間，都會出現高血壓及浮腫（尤其雙腿）的情況，大樹菠蘿含有的營養素，例如蛋白質、氨基酸、礦物質、糖份、維他命等，不但能益胃生津，還可以紓緩懷胎高血壓和懷胎浮腫的情況。不過，請記住要適當地食用，凡事太過與不及都會造成反效果。

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此外，大樹菠蘿有通乳功能，哺乳期的產婦當然也可以食用；而且還有健胃消食、解熱、解酒、消暑、降血壓的作用。

產婦適當地食用，是對身體有好處的。還是要提醒大家一句，不能因為有益就拼命吃，過量了就會產生過敏反應，尤其是懷孕婦女，淺嘗即止。

最近，好朋友葆靈姐姐送我一大盒大樹菠蘿果肉，還有一盒煮熟了的大樹菠蘿種子。這是我第一次食大樹菠蘿，那些煮熟了的種子，口感像栗子，澱粉質很重。

老實說，大樹菠蘿雖然有益，但我對它的氣味仍然有點抗拒，幸好那種特別的甜和果肉的質地，纖維質重但又不難咀嚼。然而，跟榴槤比較，我則喜歡榴槤多一點。我是這樣的跟葆靈姐姐直說，豈知她立即送我一句：I hate榴槤！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「都是孕婦之寶」。

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