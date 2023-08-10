【翹英結業】翹英代表稱無接獲家長要求退款　反指外界已判定翹英為罪犯

▲ 自稱代表翹英的顏先生今日（10日）表示，康怡廣場分校以外，餘下4間分校亦即將復課。（資料圖片）

上月底張貼告示宣布5間分校全線結業的翹英教育，繼康怡廣場分校上周六（5日）突然宣布復課，有自稱翹英公關今日（10日）表示，康怡大部分導師已返回原校工作，餘下4間分校亦即將復課。惟他宣稱至今並無接獲家長要求退款，更反駁指欠租問題跟能否上課是兩回事，重申翹英並無倒閉，目前仍能使用教室授課，反指外界已判斷翹英為「有罪的犯人」。

自稱獲翹英教育授權的公關經理顏先生今日接受本報訪問，他指康怡廣場分校以外，餘下4間分校都快將復課，並已張貼告示通知家長。他透露，目前已有147名家長為子女預約課程並回校上課，其中佔整體學生人數5成、最大規模的康怡分校佔142人。他指，該中心課程及教師基本上維持不變，除了已終止合作的Eye Level課程外，其餘課程已復課；大部分導師亦已返回原校工作，包括原有6名全職導師，以及5至6名兼職導師。

對於近日有家長反映要求退款不果，顏先生回應表示，至今並無接獲家長要求退款，或到校作退款登記，形容退款為「不存在的問題」。他更稱，傳媒「皇帝不急太監急」，質疑傳媒「散播倒閉謠言」，家長卻沒有直接聯絡學校、親自查證消息是否屬實，便「假設學校倒閉、自己被騙」，向海關報案，犯了「邏輯錯誤」，他更表示希望家長不要「太情緒化」，反而應主動向校方表達訴求。

他強調會聆聽家長聲音，若他們要求退款，校方會先核實繳交學費金額、上了多少堂課，並視乎校方是否違約，期望雙方能夠展開溝通，又說：

市場已經判斷翹英為有罪的犯人，這是不對的。

另外，顏先生承認分校存在欠租問題，業主會循法律行動及民事訴訟追討，盼交由法院處理及解決問題，強調學校目前能夠使用教室授課，

不能說因為欠租，便會導致倒閉，這跟能不能上課是兩回事。

不過，本報獲悉多名家長曾多次Whatsapp要求校方退款不果，唯有按校方復課安排「上得幾多得幾多」，但康怡分校至今未能回復「結業」前的外籍師資，家長質疑是貨不對辦。詳情即看：【下一頁】

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記者：梁凱婷