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【翹英結業】翹英康怡復課外籍師資未恢復　家長曾發短訊要求退款不果

社會 20:51 2023/08/10

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教育局註冊為「翹青教育」的翹英康怡廣場分校近日復諌。（資料圖片）

上月底張貼告示宣布5間分校全線結業的翹英教育，繼康怡廣場分校日前突然宣布復課，有自稱翹英公關今日（10日）表示，餘下4間分校亦即將復課，更宣稱至今並無接獲家長要求退款。惟本報獲悉多名家長曾多次Whatsapp要求校方退款不果，唯有按校方復課安排「上得幾多得幾多」，但康怡分校至今未能回復「結業」前的外籍師資，質疑是貨不對辦。

點擊圖片放大

翹英家長陳小姐向本報表示，據她所知不少家長日前已向校方Whatsapp發短訊要求退款，惟經過多次追問也未獲安排退款。她亦指校方應該保留收費紀錄，質疑校方要求家長另行網上填表申報預付學費的行徑古怪。

陳小姐亦指，翹英早前違反教育局按月收費的規定，即使校方安排復課，應先向家長退回預繳多於1個月的學費，否則不符最新張貼在柴灣分校通告宣稱「嚴格守法」的說法。

陳小姐亦透露，早前向翹英康怡分校預繳1.7萬元暑期班及功課班學費，但擔心校方對外宣稱的營運資金，未必包括退款資金，故她跟不少家長同樣抱「上得幾多得幾多」的心態。

她反映近日帶同子女到康怡廣場分校上課情況，未能完全回復上月底宣布「結業」前質素，除了已終止合作的Eye Level課程無法恢復，其子女上的暑期綜合課程，未能夠如以往般安排外籍英語導師任教，跟宣傳單張資料不符，但原有普通話及中文導師仍然在該校任教，有向學生提供練習並進行批改，問題不大。

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記者：馮琪雅

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