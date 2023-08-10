【打擊毒品】加拿大來港貨櫃藏值2,500萬大麻花　海關拘捕29歲無業男子

▲ 該批大麻花市值約2,500萬元。(黃傑偉攝)

海關毒品調查科於本周一(7日)，以涉嫌販運危險藥物及阻撓海關人員執勤拘捕一名29歲報稱無業男子，行動中檢獲110公斤大麻花，市值2,500萬元。

海關港口及海域科高級督察蘇嘉恩指，海關人員早前透過風險評估，揀選一批由加拿大入口拼裝貨櫃報稱休閒椅貨物查驗，調查後發現收貨人為一間學校，由於業務性質不符，及加拿大為其中一處大麻合法化國家，關員決定扣起貨物查驗。貨物7月28日在葵涌驗貨場於X光顯影下影像異常，關員在9箱報稱休閒椅貨物，開箱後發現有真空包裝草本植物，經快速測試後證實為大麻花。案件隨即交毒品調查科跟進。

海關毒品調查科署理助理監督楊偉漢指，毒品調查科接手案件後隨即展開監控派遞，但收貨人以多種理由多次延遲接收貨物，直至8月7日收貨人要求將貨物送往火炭一工廈，關員隨即部署行動當日下午約3時30分，一名男子現身並要求將貨物搬入工廈內，待男子簽收好貨物後關員表露身份，拘捕過程中男子曾作激烈反抗，最終被關員制服，並以涉嫌販運危險藥物及阻礙海關人員執勤拘捕。海關指，販毒集團以真空包裝及混入拼裝貨櫃企圖蒙混過關。但仍難阻止海關偵查，海關會繼續從源頭打擊，阻截毒品流入本地市場。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及終生監禁。市民切勿以身試法。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉