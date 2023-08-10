【虐兒事件】13歲穆斯林男童因無法背誦《可蘭經》被掌摑　視網膜剝離需接受6小時手術

▲ (穆斯林委員會圖片)

一名13歲兒童於鰂魚涌一間宗教中心老師多次掌摑，撞擊下男孩的眼睛造成嚴重損傷，導致他的眼睛視網膜受到影響，這名男孩需接受長達6個小時的眼部手術。 ‎

香港穆斯林委員會於社交平台發文，指消息震驚了香港的穆斯林社區。男孩的眼睛造成嚴重損傷，導致他的眼睛視網膜受到影響。委員會已與男孩的兄弟姐妹取得了聯繫。

男童上周六因無法背誦《古蘭經》而遭導師多次掌摑，翌日眼晴感到不適並求醫，經診斷後確認為視網膜撕裂。男童姊姊稱，相信涉事導師不止一次掌摑男童。

委員會表示，學校的導師需要承擔責任，以確保他們以同情心、智慧並按照宗教教義來教導年輕人。委員會亦指，呼籲家長監控孩子的健康狀況。不要讓任何人造成的任何身體、情感或精神受虐待而不採取行動。

醫管局表示，涉事男童周一（7日）因眼部問題到東區醫院急症室求診，獲轉介至眼科專科門診及安排入院跟進，並於兩天後接受左眼手術，現時情況穩定，正留院接受密切監察及治療。醫管局又稱，家屬於手術後向醫生尋求協助，並已經報警，個案轉介醫務社工跟進，東區醫院亦會全力配合相關政府部門的調查。

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責任編輯：陳展棋