【掃黃行動】警搗賣淫集團涉以未成年少女作招徠　消息指包括醫科生

▲ 警搗賣淫集團涉以未成年少女作招徠，年紀最小僅16歲。（資料圖片）

西九龍總區重案組根據情報分析及深入調查後，於昨日（10日）於尖沙咀區展開了掃黃行動，突擊搜查尖沙咀金巴利道一大廈，並搗破一個懷疑牽涉未成年少女的賣淫場所。

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行動中，人員拘捕一名20歲本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」，並檢獲一批避孕套、漱口水及潤滑油等證物。人員亦在場所內發現兩名16歲少女，懷疑賣淫，人員將該兩名少女帶回警署調查。

初步調查顯示，該場所懷疑在網上社交平台以16至27歲的少女作招徠，吸引客人到上址進行性交易，再從中抽取佣金作利潤。警方相信行動已瓦解一個牽涉未成年少女的有組織賣淫集團。

該被捕人現正被扣留調查，人員亦會考慮就案中牽涉的未成年少女向法庭申請保護兒童令以作監護。

消息指，該集團性工作者報稱從事不同職業，其中包括一名醫科生，據稱已賣淫約半年。

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記者：黃穎津