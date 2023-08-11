【阿晶自殺】微辣員工內部信曝光　六毫子取消十周年演出盼網民停止攻擊藝人

▲ 六毫子撰寫內部信給微辣員工。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

微辣創辦人及CEO六毫子向員工發出的內部信曝光，六毫子表示對阿晶突然離世感到非常難過，又叫大家停止對旗下藝人作出猛烈抨擊，並決定取消原定的十周年演出。

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微辣內部信流出

六毫子以微辣創辦人及CEO的身份向員工發出內部信，內容如下：

各位微辣同事、藝人: 作為Jane的朋友，對於她突然離世，我實在非常難過。而作為微辣團隊的負責人，看到不少同事因為這個悲劇而捲入公眾爭議，面對猛烈抨擊，我感到非常痛心。 過去兩星期，我有仔細聆聽社會上不同的聲音和意見，當中雖然有毫無事實根據的指控，但亦有不少意見和提醒，值得我和領導團隊反省。

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▲ （FB圖片）

悲劇教訓太大

微辣成立至今十年，六毫子說：

十年來，我們由最初幾個人發展到今天超過一百人，大家一直都是想透過創作為觀眾帶來歡笑，能夠以自己的努力，去創造有意義的人生。但相信大家都知道，在十年過程之中，我們也有不快樂的時候，遭遇失落甚至情緒困擾。我作 為團隊的負責人，我輕視了負面情緒可以造成的傷害，今次悲劇的教訓實在太大。 個別同事、藝人近日受到很多網絡言論的攻擊，情緒受到很大困擾。我明白大家都希望更多事實可以得到澄清，但在網絡上要將事情講清楚並不容易，有時更只會被斷章取義。我懇請大家不要再就這個悲劇去爭論，尊重我們已經離開 的朋友和她的家人，亦珍惜自己的情緒健康。

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取消微辣十周年演出

微辣決定取消十周年演出，以及藝人自由決定發展方向，

這宗悲劇，對團隊上下都產生不能磨滅的打擊，而對於微辣的將來，我聽了不少同事的意見，亦跟董事、管理層有深入的討論。大家都認為，我們需要時間去讓思緒沉澱，反省過去的不足，以及思考未來的路。我和管理團隊已決定，取消原定於八月舉行的十周年演出，而微辣頻道亦會暫停更新。至於藝人同事，在這段期間可以自由決定工作和發展方向。 各位同事、藝人，有大家，才有十年美好的微辣日子，我感謝大家多年的支持和付出。請各位今後繼續保持善良，為世界提供更多正面情緒及歡樂，期待未來我們能夠再次合作，再次展開新的旅程。 微辣創辦人及CEO六毫子



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