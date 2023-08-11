【極品家教】兒子坦承自助落單凍檸茶撳漏走甜　極品媽媽：你錯餐廳都要唔好意思

▲ 兒子坦承自己撳錯單，媽媽竟教兒子毋須道歉。

服務業普遍奉行「顧客至上」的原則，但若遇上無理客人，往往令店家感到困擾。近日有母子到荃灣一間茶餐廳用餐，兒子用自助落單叫了「凍檸茶」，上飲品後，媽媽卻發難指飲品沒有「走甜」，兒子道歉坦承是他漏按指令，媽媽竟向兒子說教指，即使是客人做錯，也應該是餐廳道歉才對。

「和順記-荃灣雞脾王」負責人近日在facebook專頁發帖，餐廳現時除了人手落單，亦有QR自助落單。日前有媽媽帶著10多歲的兒子來用餐，他們自助落單叫「凍檸茶」，職員上飲品後，其中一名媽媽表示想叫「凍檸茶走甜」。

最新影片：

原本只須更換飲品即可，惟該媽媽卻無故發脾氣，「吓？點會呀！我叫走甜喎，有甜嘅！」職員表示，單上沒有寫明要走甜，但可以換一杯。媽媽仍不滿意，更斥職員「唔好意思都唔講聲」。

這時男童坦承，是他撳單時沒有撳走甜，並說了聲「唔好意思」。媽媽不但沒有欣賞兒子的坦白和勇於認錯，反而教他不該道歉，

就算係你撳錯，你都唔使講唔好意思，因為你錯，餐廳都要講唔好意思！

直至結帳，男童仍十分尷尬。負責人亦表示，見到這名媽媽如此教育小朋友，令他大開眼界。他相信男童在這樣的家庭成長很大壓力，希望男童可以保持獨立思考。

帖文引來不少網民熱論，不少人欣賞小朋友勇於承擔責任，亦希望小朋友可以堅持做誠實的人，而涉事媽媽癲倒黑白是非，是「無牌家長」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳