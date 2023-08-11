【暑假商場好去處】利園區全新親子天地Playdot 7,500呎大型室內遊樂空間

利園區全新親子玩樂休閒空間Playdot現正開幕，帶來集玩樂、學習、休閒於一身的親子天地，加上利園區雲集超過50家國際知名星級童裝、益智玩具、優質兒童傢俱、生活精品及兒童遊戲與學習品牌等，連同利園區近90家餐飲食肆，利園區能一站式滿足家庭生活與購物需要，成為港島區最齊全的兒童生活、休閒空間及優質購物店舖的據點。



Playdot位於利園二期，佔地超過7,500呎，為港島區罕有大型優質室內遊樂空間，設有不同玩樂及休閒設施，為孩子和家長打造尊屬親子天地，更會聯同利園區內的星級兒童品牌，舉辦期間限定的親子創意活動，引領兒童學習及發掘潛能同時，締造利園區獨有的歡樂親子時刻。



精心打造多個玩樂休閒專區，帶來富趣味性的優質親子樂園

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利園區傲踞銅鑼灣核心地段，為不同年齡客群以至家庭顧客提供優質的購物、餐飲及消閒體驗。因此，Playdot致力為孩子和家長帶來頂級兒童遊樂天地，與知名遊戲設計團隊Rakoon Design合作，以啟發自大自然的設計，利用天然木材及優質物料打造，將自然元素帶入都市空間，帶來富趣味性、舒適寬敞、安全的室內親子樂園，讓孩子們仿如置身森林花園，令他們盡情探索，刺激孩子們的感官體驗，孕育孩子的想像力、身心發展、社交溝通和創意能力。



Playdot設有多個玩樂專區，提供各種類型的玩樂休閒設施，滿足不同年齡段的兒童、甚至家長的需求，包括有閱讀區、攀爬架、滑梯、投影區、活動區、家長休閒區，讓孩子們盡情玩樂和互動之餘，還有舒適的角落給孩子安靜地閱讀，為利園區打造集玩樂、學習、休閒於一身的親子空間。



開幕期間，於利園區消費賺取積分，以300 Lee Gardens積分換領Playdot 體驗門票



只需下載Lee Gardens手機應用程式，登記成為Lee Gardens Club會員，於利園區消費賺取積分，以300積分可換領Playdot體驗門票 (每張門票包括一位成人及一位兒童)，門票適用於指定的2小時時段內入場。



定期舉辦尊屬親子活動及學習工作坊，助孩子在遊戲中學習和成長



Playdot與利園區品牌及一眾親子活動夥伴合作，定期為不同年齡組別的孩子，舉辦各類親子活動及學習工作坊，適合家長和孩子一起參與，活動主題包括STEM、藝術文化、創意手工、體育、可持續發展、親子烹飪等，將趣味與教育結合，更重是增進親子之間的感情和互動，助孩子們在遊戲中學習和成長。



(特約)