【日本旅遊】萬發煙花閃耀璀璨夜空　推介日本4大花火大會【內附交通】

▲ 日本花火大會創意無限，值得抽空去觀賞呢！（圖片：Visit Japan HK）

疫情前那些年煙花也許特別多，疫情後會更加珍惜煙花閃耀時，尤其7、8月是日本國境以內舉行不少值得觀賞的花火大會，那麼花火大會應該和誰看呢？就留待閣下決定了！

盛夏到日本旅遊，時間配合得宜，定必要看看日本國內各縣舉行的花火大會！每年的花火大會煙花數目數以萬計，除了吸引國內民眾，不少外國旅客都慕名而去，前往觀賞熱鬧璀璨、融合創意的花火大會。就好像於分別於7月22日舉行的紀北燈籠祭，和29日舉行的津花火大會，已令人目瞪口呆！

各位也可「充當」當地人穿上浴衣，參加他們獨特文化的花火大會，感受熱鬧氣氛，不過溫馨提議，出發前，要到他們的官方網站確認舉行日期及時間喔！

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1.山形縣—赤川花火記念大會

全國頂級煙花師匯聚，約12,000萬發煙花，最大的直徑可達700米，震撼整個赤川河畔。如遇雨天，小雨繼續，暴雨則中止。

赤川花火記念大會

日期：8 月 19 日

時間：7:30pm

地點：鶴岡市赤川河畔三川橋～羽黑橋

交通：JR 鶴岡站，徒步15分鐘可到達（屆時設臨時巴士運行）

▲ 今年三重縣紀北燈籠祭，把花火變成魔術道具，在夜空上演一場富日本色彩的花畫。（圖片︰Visit Japan HK）

2.青森縣—津輕花火大會

約5,000發煙花閃亮着津輕平原的夜空，是中南津輕最大規模的花火大會。 如遇雨天，大會順延至翌日舉行。

津輕花火大會

日期：8 月 20 日

時間：720pm

地點：南津輕郡藤崎町藤崎平川河畔白鳥Fureai廣場

交通：JR 藤崎站，徒步10分鐘可到達

▲ 今年會有約5,000發煙花閃亮着津輕平原的夜空。（圖片︰Visit Japan HK）

3.秋田縣—全國花火競技大會「大曲之花火」

這是一場煙花職人爭奪殊榮的決定戰，匯集一流的煙花職人，他們的熱情化成約18,000發的煙花藝術匯演，可觀程度不言而喻！ 如遇雨天的話，小雨繼續，若遇強風或大雨則延期，待官方宣布日期。

全國花火競技大會「大曲之花火」

日期：8 月 26 日

時間：5:10pm-5:45pm及6:50pm-9:30pm

地點：大仙市大曲雄物川河畔「大曲之花火」公園

交通：JR 大曲站，徒步 30 分鐘可到達

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4.鳥取縣—米子巨大祭大花火大會

大可視為期2天的米子巨大祭以花火大會為年度壓軸表演，約10,000 發煙花，讓米子上空頓時變得璀璨華麗！如遇雨天，小雨繼續，暴雨中止。

米子巨大祭大花火大會

日期：8 月 20 至 21日

時間：8pm-8:45pm

地點：米子市西町米子湊山公園

交通：JR 米子站，徒步15分鐘可到達

記者：黃鑑江