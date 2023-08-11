【小一報名】7間熱門直資私小8月截止申請　陳守仁女拔小最後召集

▲ 7間熱門直資私小最後召集。

多間熱門直資和私立小學在8月起展開2024至25年度小一入學申請，由於直資及私立學校的課程編排及語言教學具有彈性，部分更設中小學一條龍，因此深受家長歡迎。而以下7間小學均於8月截止報名，包括保良局陳守仁小學、拔萃女小學等熱門學校。

TOPick整理了申請日期、申請方法、面試時間表等，方便家長了解，部分學校下周截止報名，有興趣的家長盡快準備，以免錯失心儀學位。

最新影片：

直資小學

保良局陳守仁小學

申請日期：8月4日至8月14日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪—10月21、28或29日；第二輪—12月2日

申請詳情：按此連結

聖保羅書院小學

申請日期：8月1日至8月14日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：9月6日起於網頁公布

申請詳情：按此連結

私立小學

拔萃女小學

申請日期：8月18日至8月29日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪—10月初；第二輪—11月中旬

申請詳情：按此連結

崇真小學暨幼稚園

申請日期：6月1日至8月31日

申請方法：網上報名

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

九龍禮賢學校

申請日期：6月1日至8月20日

申請方法：網上報名、親自遞交

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

香港真光中學小學部

申請日期：7月3日至8月25日

申請方法：網上申請

面試日期：10月13或14日

申請詳情：按此連結

高主教書院小學部

申請日期：7月3日至8月25日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：第一輪—9月16日；第二輪—10月21日

申請詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜