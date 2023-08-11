  • 29°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 13:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小一報名】7間熱門直資私小8月截止申請　陳守仁女拔小最後召集

中小學 11:59 2023/08/11

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

7間熱門直資私小最後召集。

多間熱門直資和私立小學在8月起展開2024至25年度小一入學申請，由於直資及私立學校的課程編排及語言教學具有彈性，部分更設中小學一條龍，因此深受家長歡迎。而以下7間小學均於8月截止報名，包括保良局陳守仁小學、拔萃女小學等熱門學校。

TOPick整理了申請日期、申請方法、面試時間表等，方便家長了解，部分學校下周截止報名，有興趣的家長盡快準備，以免錯失心儀學位。

最新影片：

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】預防妊娠糖尿病全方位飲食指南　5大法則避開食物陷阱穩住血糖

直資小學

保良局陳守仁小學

申請日期：8月4日至8月14日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪—10月21、28或29日；第二輪—12月2日

申請詳情：按此連結

聖保羅書院小學

申請日期：8月1日至8月14日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：9月6日起於網頁公布

申請詳情：按此連結

私立小學

拔萃女小學

申請日期：8月18日至8月29日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪—10月初；第二輪—11月中旬

申請詳情：按此連結

崇真小學暨幼稚園

申請日期：6月1日至8月31日

申請方法：網上報名

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

九龍禮賢學校

申請日期：6月1日至8月20日

申請方法：網上報名、親自遞交

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

香港真光中學小學部

申請日期：7月3日至8月25日

申請方法：網上申請

面試日期：10月13或14日

申請詳情：按此連結

高主教書院小學部

申請日期：7月3日至8月25日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：第一輪—9月16日；第二輪—10月21日

申請詳情：按此連結

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：林愛娜

相關文章

【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
12:47 2023/07/16
【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
【海外升學】送5歲兒子去新加坡留學　台星媽忍痛分開︰早點去早點適應
10:22 2023/08/08
【海外升學】送5歲兒子去新加坡留學　台星媽忍痛分開︰早點去早點適應
【星二代教育】黃浩然囝囝學跆拳道顯功架　棄名校轉讀新興國際校年學費近20萬
14:02 2023/08/10
【星二代教育】黃浩然囝囝學跆拳道顯功架　棄名校轉讀新興國際校年學費近20萬

你可能感興趣

【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
12:47 2023/07/16
【小一叩門】兒子升小「食全餐」叩門成功 車婉婉：攰過開10場演唱會
【海外升學】送5歲兒子去新加坡留學　台星媽忍痛分開︰早點去早點適應
10:22 2023/08/08
【海外升學】送5歲兒子去新加坡留學　台星媽忍痛分開︰早點去早點適應
【星二代教育】黃浩然囝囝學跆拳道顯功架　棄名校轉讀新興國際校年學費近20萬
14:02 2023/08/10
【星二代教育】黃浩然囝囝學跆拳道顯功架　棄名校轉讀新興國際校年學費近20萬
小一派位 中小學教育 收生面試 小學 中小學考試 高主教書院小學部 香港真光中學小學部 聖保羅書院小學 崇真小學暨幼稚園 保良局陳守仁小學

最高瀏覽

【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
10:32 2023/08/10
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難
12:19 2023/08/10
【移英苦況】港媽移英逾2年一事引發壓力爆煲　哭訴5大苦況返港留低陷兩難
【文化差異】小紅書女力數「香港6大怪點」 1點遭網民公認最難頂：不要說了害人不淺
13:58 2023/08/10
【文化差異】小紅書女力數「香港6大怪點」 1點遭網民公認最難頂：不要說了害人不淺