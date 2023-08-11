【打工仔辛酸】趕搭地鐵疑血糖低暈倒獲熱心乘客幫忙　女生醒來第一句 : 我要返工

▲ 趕搭地鐵疑血糖低暈倒獲熱心乘客幫忙，女生醒來第一句 : 我要返工。

打工仔唔易做！內地一名年輕女乘客疑因血糖低突於地鐵先後暈倒2次，據知女生一開始先於車廂內暈倒一陣，稍作清醒後，其他女乘客見狀，已連忙將自己早餐送出，並勸女生應到醫院檢查時，她卻只輕聲回應道「我要返工」。惟後來女生狀況再次欠佳，有列車職員將她扶出月台時，只見她又再暈倒...而有關影片亦於社交媒體瘋傳。

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女網民近日將影片上載至小紅書，短片中，於月台暈倒的女生當時身穿白色恤衫、黑色褲，一身OL打扮，只見旁邊一直有地鐵男職員陪伴著，他當時正手執傳呼機與其他車站職員溝通，其後再有另一名職員加入協助，，此時車門關上，影片至此結束。

女網民又以「成年人的世界」為題，詳述事件始末。事發於早上上海地鐵一車廂中，女網民指當女生突然倒下並抽搐時，瞬間令車廂內的氣氛緊張，有不少熱心乘客隨即施予援手，不但將女生扶到坐位上，又懷疑她暈倒是低血糖導致，於是紛紛拿出自己的早餐給她。

女網民指雖然後來女生很快便醒過來，惟看得出仍然「狀態非常差」，眾人於是勸她落車往醫院檢查，但是她卻輕聲拒絕，更強調「我要上班」，指要在大渡河路站下車。有1名穿黑衫的女乘客見狀，見女生再三好言相勸不領情，於是便拿起她的手機，讓女生致電朋友來接她。不過，此時女生的意識已再次模糊，有2名列車職員於是將她扶出到月台位置，只是剛出車門，女生便再次昏倒地上。

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事件曝光後，不少網民均對女生明知自己狀況欠佳但仍堅持返工的決定感辛酸，又指為份工失去健康，絕對是得不償失，「年輕人，還是自私一點」、「不舒服的時候要盡快躺下」、「身體就是本錢，記住！公司不會疼你，你父母會！」

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責任編輯：羅嘉欣