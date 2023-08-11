【廿四孝爸爸】伴張馨月+格格遊動物園 林峯做Family Man傍實妻女超暖心
娛樂 11:59 2023/08/11
林峯最近身處馬來西亞，與佘詩曼、羅嘉良、許紹雄、羅子溢及黃浩然等忙於拍攝劇集《家族榮耀之繼承者》。
顧家的林峯日前趁有空檔，帶同太太張馨月和囡囡「格格」Luna到動物園玩樂，享受親子樂。
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一家三口遊動物園
動物園不時於FB分享訪客遊玩時的照片，林峯一家三口的照片最近出現於FB專頁內，畫面很溫馨。
照片中可見，林峯有時會抱起格格，有時則會拖着格格，全程傍實太太和囡囡，齊齊親親大自然並與各種動物會面。
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暖爸林峯傍實妻女
廿四孝爸爸看着格格的眼神充滿愛，即使戴上口罩亦難掩甜笑。
平常格格的照片都會被加上表情符號遮擋，今次格格雖然戴上了帽子及口罩，不過仍可看見她眼仔碌碌的可愛模樣。
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撰文 : TOPick柴犬出動