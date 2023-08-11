【網絡熱話】同事確診後復工不戴口罩對人狂咳噴口水　女子好意提醒竟被嗆：就你話多

▲ 同事確診後復工不戴口罩對人狂咳噴口水，女子好意提醒竟被嗆：就你話多。

對住人咳嗽不但沒禮貌，還可能會傳播病毒。近日，一名女網民發文大呻，公司有位前輩經常咳嗽不摀嘴巴、午休打鼻鼾等壞習慣，尤其在確診復工後，依然不戴口罩對著人狂咳嗽。女事主於是好意提醒對方戴口罩，卻被他指責公審前輩。事後，女事主還主動送禮道歉，但遭到對方嫌棄，並要將東西丟垃圾桶，令她非常氣憤。

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該名女網友周一（7日）於Dcard討論區以「同事要把為了道歉給他的東西丟垃圾桶」為題發文稱，在公司坐在她對面的前輩有很多不好習慣，如咳嗽不摀嘴巴、對著人噴口水或氣體、打思噎直接打出聲音、午休一直打鼻鼾等等。

由於對方是前輩，事主平時都會忍讓三分，惟有一次他連續幾日狂咳，事主忍受不了，就委婉提醒他要不要去看下醫生，看看是否是支氣管出問題，未料卻遭到對方惡意回應：「平時妳鼻子過敏我都沒說妳」。

我當下整個問號，但是鼻子過敏又不會傳染，更不會把口水或氣體噴在別人臉上。

更讓事主震驚的是，當日講完後，前輩回家自行篩檢後即發現自己確診。結果在他請7天病假復工後，仍然維持「老習慣」，不戴口罩，持續瘋狂咳嗽，而且又對人噴口水。事主於是又再次提醒對方戴口罩，卻立即被對方嗆：

我快篩陰就是沒病毒了，而且就你話多，其他人都沒意見欸！

因對方不聼勸，事主便直接向他表示，「你口水跟咳嗽的氣體都會正面過來，你不戴口罩、不摀嘴，對着人咳是甚麼意思？」結果隔天前輩在辦公室到處說事主在公審他，雖然事主仍覺得他有很大問題，但承認自己對前輩講話有點失禮，便主動買了枇杷膏和口罩放他桌上以表歉意。

沒想到，前輩竟把東西放回自己桌上，還寫了很長的訊息說要修復關係，也要看對方的意願，更表示如果不把東西拿回去就丟垃圾桶。前輩的種種行為讓事主感到十分氣憤，最後決定自己將禮物丟置垃圾桶，並直言，「一廂情願覺得應該禮遇一下前輩的我根本是傻子。」

帖文發出後引起大量網民的熱議，不少網民表示支持事主，「既然他給臉不要臉，以後就有話直說不要忍他」、「不要跟這種人客氣，周遭同事應該也能理解你的立場，撐住！」。

還有網民建議換位置或用透明擋板隔開，事主則表示，位置本身很好，因此亦懷疑和自己換位置的同事是因為這位前輩所以才願意換，「因為對方一開始說要換的理由也很籠統，說是電風扇會吹到她脖子（但我坐在這邊好幾個月了，沒感覺電風扇的影響）」。

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責任編輯：羅嘉欣