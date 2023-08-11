【重男輕女】1500萬全副身家留給兩個仔 父病重需照顧女兒心淡：這是兒子的事

「嫁出去的女兒，撥出去的水」，老一輩的人總認為女兒最後只屬於別人的家庭，故有重男輕女的看法。近日，台灣一名女子就眼見親戚女兒面對此不公平對待，於是網上發文詢問有關「沒分到錢就不照顧長輩了嗎？」的話題，而在得知事件詳細原因後，大部份網友亦都支持親戚女兒的決定。

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綜合台媒報道，該名親戚將6000萬（近1500萬新台幣）身家全分給兒子，兩名兒子各拿3000萬新台幣，而女兒卻得不得任何財產。豈料，該名親戚現時卻身患重病，需要別人照顧，而當初沒有分得家產的女兒便主張「照顧父親是兒子的責任」，並表示若果要照顧也是等她有空再來，而並非特地抽空來照料。

事後，女子眼見親戚女兒面對重男輕女的不公平對待，於是在網站PTT上發文有關「沒分到錢就不照顧長輩了嗎？」的議題。而大多數網友都認同親戚女兒的做法，並表示「合理啊！根本不該去，自己請看護就好」「事出必有因，一定從小就重男輕女」。

可見，普遍網友也不認同親戚把資產全分給兒子的做法，拿較多的錢固然有更多責任，既然財產全在兒子手中，那照顧父親當然是兒子的責任了。

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責任編輯︰王明芳