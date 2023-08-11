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14歲加拿大籍華裔混血網紅Lil Tay傳死訊後「復活」　IG暴增27萬粉絲被指扮死呃Like

娛樂 12:40 2023/08/11

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14歲加拿大籍華裔混血網紅Lil Tay，傳死訊後一天「復活」被指呃like。

14歲加拿大華裔年輕網紅兼饒舌歌手Lil Tay日前突傳死訊，家人在IG公布Lil Tay和兄長Jason Tian離世的消息。

豈料事隔一天，其家人再發聲明指Lil Tay和Jason Tian沒有離世。

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死訊一天後「復活」

日前在家人發出的聲明中，指以原名「Claire Hope」的Lil Tay突然離世，感到難以形容的傷痛。

此外，加上兄長Jason Tian較早前亦離世，一家傷痛無比，並表示希望尊重他們的私隱，因此沒有公布死因。

但死訊公布一天後，迎來Lil Tay仍然活著的消息！美國著名八卦網TMZ報道，Lil Tay向該媒體發聲明稱，她與數月前傳出死訊的兄長仍然在生，其帳號被駭客入侵，故被惡意散播震驚不實的傳言。

Lil Tay與兄長Jason Tian

對於被宣布死訊，她表示感到心碎：「但我的心碎了，甚至很難找到合適的詞語來表達。這是非常痛苦的24小時。昨天一整天，當我試圖解決這個爛攤子時，一直接到親人打來的令人心碎和淚流滿面的電話。」

她亦澄清原名並非Claire Hope，而是Tay Tian。而該篇死亡聲明已被刪除。

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暴增27萬粉絲

不過，有大批網民認為Lil Tay自編自導自演死訊，來增加自己的知名度。其IG在死亡聲明發出後，已暴增27萬粉絲，目前擁354.8萬人追蹤。

網民認為事件疑點重重，Lil Tay誤傳死訊後，曾有傳媒聯絡其父Christopher Hope，當時他拒絕證實或否認女兒死訊。而「家人」在聲明中提到兩兄妹的死仍在調查中，可是溫哥華警方表明沒有收到任何相關的死亡報案，以及法醫部門也沒有關於Lil Tay的死因調查。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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