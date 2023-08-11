【不當戴Con】女子戴Color Con沖熱水涼　鏡片無法摘取和眼球「融在一起」

▲ 女子戴Color Con沖熱水涼，鏡片無法摘取和眼球「融在一起」。

戴隱形眼鏡一定要重視使用安全！日前有一名女子就因冲熱水涼時，忘記摘下正佩戴的Color Con，結果鏡片變得難以取出，差點和眼球融為一體！

最新影片：

事主在社交平台小紅書上發文分享自身驚險遭遇，表示事發在本月2號，她和同學光顧一間室内溫泉店，結果換完衣服後忘記摘下正佩戴的Color Con，便去冲熱水涼。期間，她突然感覺左眼不適，這才記起自己還戴著Color Con，於是立即到鏡前打算將鏡片摘下。

鏡片貼實眼球無法摘取

事主交代，自己摘Color Con的習慣是「用手往下扒拉一下，讓它劃片，然後一下揪住拽出來」，而右眼鏡片循如上步驟順利摘下後，不料左眼摘取過程卻非常艱難：

左眼扒拉了一下（鏡片），它紋絲不動，牢牢地貼在眼球上；輕輕用手摳了一下，也完全不動，然後就開始發紅了！當時真的巨害怕，以為眼球摳出血了！

而就在事主慌張之際，同行朋友鎮定冷靜地告訴她可能是冲過熱水的關係，讓事主用涼水捂住眼睛。大約1至2分鐘後，事主再嘗試摘取鏡片，這時鏡片終於沒有貼實眼球，可以活動，事主立即將鏡片揪出丟棄，並戚戚然道：

那個鏡片已經有點乾有點硬了……真的差點嚇死了，以為真的融在一起了，要動手術才能弄出來！

接觸熱源勿戴Color Con

事主最後在文末警世，千萬不要在接觸熱源時佩戴Color Con：

我前一天還戴著日拋去吃烤肉了……真心奉勸姐妹們注意，不管是火鍋烤肉尤其熱水澡！特別是眼睛敏感容易乾的寶寶們！希望大家都平安健康！

而一眾網民也紛紛留言，表示對事主的遭遇感到驚嚇；更有人曝出因不注意戴Con安全事項，導致發生與之類似的恐怖經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣