【神隊友】陳嘉寶為工作提早結束親子旅行　丈夫獨力湊三女兼照顧父母

▲ 陳嘉寶老公真係神隊友！

嫁得一個神隊友是非常重要，夫妻關係就是要互相補位，藝人陳嘉寶(Anjay)日前一家五口去台灣親子遊，還有雙方的父母，但Anjay因為工作要先行回港，只留下老公黃頌祈照顧一家老少，Anjay不禁在社交網發文公開稱讚老公，直言自己「嫁對了人」。

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Anjay於2017年與初戀情人兼滑水教練黃頌祈結婚，婚後兩人積極造人，3年抱3，先後誕下三位小公主。33歲的她已經是三女之母，不過沒有放棄工作，而丈夫都非常支持她，就算旅行中途要返港都毫無怨言。

▲ 陳嘉寶因為工作提早返港，留下全家老少給老公照顧。(ig圖)

日前Anjay一家五口再加上雙方父母去台灣旅行，Anjay在社交網透露，自己因為要拍戲，只好退出早已安排好的台灣之旅，把三個小小孩跟爸媽和家人都交給老公照顧，「實在是辛苦他了…」

Anjay表示不是第一次中旅行中途返港，

話說回來，在我們結婚前我也試過因為突如其來的工作在旅行中把爸媽留給他看顧，一個人先回香港。一次是新加坡，一次是澳門。每一次他都是毫無怨言的，只叮囑我要好好的工作、努力追自己的夢。他會不遺餘力的幫我把家人顧好。

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Anjay大力稱讚老公，「之前有人問我為什麼要嫁他。我還想問為什麼他肯娶我呢！」她還感恩自己嫁對了人:「這真的很不容易。特別這一次，有老又有小的，小的還有三個呢！像我們在台灣包車的大哥說的:『嫁對人了！』。

網友就留言大讚:「就是滿滿的愛」、「沒有必然的幸福，沒有概定責任，懂感恩懂原諒」、「嫁對人」

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責任編輯︰王明芳