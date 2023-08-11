【北京暴雨】醫院停電醫護開手機燈接生　剖腹轉順產雙胞胎取名｢定海神針｣

▲ 北京暴雨成災導致醫院突停電，逾20名醫護開手機燈為一名產婦接生雙胞胎，被網民取名為｢定海神針｣。

受颱風「杜蘇芮」影響，京津冀地區遭逢史上罕見的極端強降雨，引發嚴重洪災。北京公布截至8月8日，洪災導致33人死亡，18人失蹤。市內亦有大量房屋倒塌及多處大停電，當中北京門頭溝區醫院在突然停電下，逾20名醫護開著手機燈為一對雙胞胎姊妹順利接生，網民更為她們改乳名做「定海」和「神針」。

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據內地「央視新聞」報道，家住北京市門頭溝區的33歲產婦魯麗（化名）懷有雙胞胎，被驗出患有妊娠合併糖尿病，懷孕至33周時有早產先兆，故送入院待產。當日上午近11時，魯麗完成剖腹產手術前麻醉，就遇上手術室停電，外面的河水亦正在迅速暴漲，湧出的洪水開始倒灌入醫院，連院內的備用電源也被浸濕，情況非常危急。

▲ 醫護人員開手機燈接生一對雙胞胎。（央視圖片）

在缺乏照明下，醫生只能為產婦由剖腹產轉為順產，20多名來自醫務部、護理部、兒科、婦產科、後勤部的醫護人員，齊齊舉起應急燈和手機燈照亮手術室。至12時40分，魯麗誕下第一名孩子，12時58分，第二名孩子也順利出生。

直到8月1日凌晨2時，醫院急症、ICU、婦產科病房逐步恢復基礎供電照明。醫院婦產科主任接受訪問表示，他們當時也不知道哪裏來的底氣，向產婦家屬保證一定會大小平安。

其實我心裡也很忐忑，現場還有很多同事，我告訴自己不能慌，我們是有豐富經驗的，一定沒問題。

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由於雙胞胎體重過輕，出生後被即時轉往解放軍總醫院第七醫學中心兒科醫學部治療。目前出生一周的雙胞胎狀態良好，已毋須吸氧治療。魯麗亦已順利出院，稍後就可以接孩子回家團聚。而丈夫王強於8月8日更到醫院贈送錦旗給為妻子接生的醫護人員，並與醫護做了一個約定：

等孩子們出院後，會帶著她們來醫院看望她們的救命恩人，一起慶祝。

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責任編輯：王明芳