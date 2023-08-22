【海外升學】調查4成父母計劃送子女海外升學 料花費高達200萬元

▲ 英國一直是海外升學的首選地方（圖片由Topick提供）

近年海外升學成為不少本地父母的優先考慮。不過，安排海外升學亦有不少財務安排需要處理。滙豐早前調查就發現，四成的受訪者有計劃送子女到海外升學。不過，近兩成受訪的學生及家長指他們需要多於兩年才感到安頓。對於即將安排子女海外升學的父母，滙豐以下的建議。

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盡早開始儲備留學資金

滙豐較早時向大約400 名已經或計劃送子女到海外升學的富裕家長進行網上調查，結果發現達6 成家長預期子女海外升學須花費港幣逾200 萬元，並需要5 年籌備資金，但大部分家長（52%）只在子女負笈前1 至4 年前才開始準備。這批受訪者亦表示，平均將家庭每月收入近五分之一預留作升學儲備。因此，家長們應至少在子女開始留學的5年內就開始要為這筆資金作準備。

於子女到埗前預先開立戶口

滙豐早前亦進行了另一項涵蓋香港近300名在海外留學的學生及其父母的調查，發現逾半受訪者指他們不知道如何開始準備，另有超過一半的受訪者擔心到埗後的現金流動安排。其實，現在已經有銀行推出費用全免的移居前開戶和信用額國際配對服務，將開海外戶口時間由原來約4星期縮短至最快2天，讓家長及子女們可以先專注處理更重要的事宜。

諮詢升學顧問意見

上述調查的另一個重要發現，是有達四分之三的受訪者認為他們就子女負笈的計劃可做得更好或更早開始準備。海外升學的準備可以非常漫長，而且當中的資料蒐集亦難免令人煩惱。因此，向專業人士尋求意見，不單節省自己的時間，亦可以確保準備過程少走彎路。有銀行現在就為客戶推出費用全免的駐場海外升學顧問諮詢服務，令家長們可以在處理財務安排的同時得到專家協助。

最後，視乎留學地點，外幣波動、通脹、大學學費調升等皆可大幅影響留學預算，匯價差異甚至足夠購買數張來回機票。因此及早開始籌備方為上策。當中，盡早管理外幣匯兌、準備留學資金及開立當地戶口，正有助大幅減輕準備的壓力，留更多時間與子女籌劃如何面對他們海外升學後的轉變。

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責任編輯︰王明芳