《社內相親》金世正下月來港開唱　演繹《驅魔麵館》大熱韓劇歌曲

▲ 憑韓劇《驅魔麵館》及《社內相親》備受注目

有「GOD世正」之稱的人氣韓國女星金世正，宣佈將於9月29日九龍灣國際展貿中心舉行舉行首個個人巡迴演唱會《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT「The 門」》！香港更是整個巡迴演出的海外場首站！

憑韓劇《驅魔麵館》及《社內相親》備受注目的世正，無論是飾演高冷的「都哈娜」還是自然可愛的「申夏莉」同樣大放異彩。

世正於劇集及綜藝節目的表現相當出眾，香港熱播的韓國綜藝節目，如《叢林的法則》、《明星來解謎》及《窮遊》等亦可以看到她的身影。加上新作《驅魔麵館2》已於串流平台熱播中，再次為她掀起旋風式人氣！

世正除了於演技上相當亮眼，同時亦是才華洋溢的創作型跳唱歌手。世正以演員及歌手的身份，活躍於韓國影視及娛樂圈至今。世正的歌藝出道至今已經備受關注，她曾為多個大熱韓劇，如全智賢及李敏鎬主演的《藍色海洋的傳說》、孫藝真及玄彬主演的《愛的迫降》，當然還有由世正擔任女主角的《驅魔麵館》和《社內相親》等獻唱電視劇原聲帶，亦推出過兩隻迷你專輯《Plant》及《I’m》。

是次個人演唱會「The 門」的巡迴演出將在9月23及24日於韓國率先揭幕，其後世正會到訪10個不同地方演出，香港將是世正登陸的首站，緊接有馬尼拉、台北、東京、新加坡、曼谷、墨爾本及悉尼等多個不同國家及城市。

為隆重其事，世正將帶同全新個人專輯與各地樂迷見面，專輯內容雖然仍未公佈，但相信已經讓SESANG（專屬Fans稱呼）引頸以待，期待世正全新的音樂作品，香港SESANG更是首批外地場fans，聽到世正親自演繹新曲！

