【三屆視帝】羅嘉良近照曝光被批蒼老失星味　曾被傳患末期癌症拍片澄清

▲ 羅嘉良近況曝光！

人稱「撈家」的羅嘉良近年主力在內地發展，甚少在香港的影視製作演出，最近羅嘉良正身處馬來西亞拍攝劇集《家族榮耀之繼承者》。已經「登六」的羅嘉良曾被指身體抱恙，其近照於網上曝光，羅嘉良的外貌和狀態再度成為網民焦點！

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眼窩凹陷顯老態

武指梁博恩近日於IG分享一張跟羅嘉良的合照，他留言指跟撈家很久不見，很開心可以再度合作。

照片裡的撈家眼袋浮腫兼大細眼，疲態盡露，未知是否為配合角色，前額有不少白髮，看上去更添蒼老，難怪網友說：「跟去年相比又老了！」、「哇是羅嘉良呀。」

▲ 羅嘉良的近照曝光！

被指失明星相

四出登台吸金的撈家，早前被網民拍得於新疆烏魯木齊登台的片段，片中的撈家身型發福不少，「凸腩」十分明顯。

網民均十分驚訝兼留言說：「可惜到老了失去了明星相了。基因發生變化了，就好比萬梓良，老了就失去了明星相。」

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近年頻傳健康出問題

羅嘉良出道逾30年，先後憑《難兄難弟》、《天地豪情》及《流金歲月》成為首位獲得3屆視帝的演員，其經典作多不勝數，不論文劇及喜劇皆達高水準之作！

撈家離開娘家後，將演藝事業重心轉移內地，參演過為數不少的內地劇集！近年他進軍「抖音」及「直播帶貨」，可惜被網民狠批「自貶身價」。

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另外，近年不時傳出撈家健康出問題，今年5月內地爆出他患癌症末期傳聞，嚴重到「在醫院裡快要死了」，撈家即於微博拍片和發文澄清！

撈家強調現在身體健康，生活幸福兼美滿，當中她更直斥：「我一直是一個很低調，希望過簡單生活的人。但這些無恥的假新聞非要搞到我站出來面對這些荒誕的謠言，實在讓我無語！」

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